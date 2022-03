Amor a distancia

Pregunta: Hola Dra. Simó, mi caso es el siguiente: me case hace 9 meses con alguien que vive fuera del país, al principio todo estaba funcionando muy bien él venía cada 3 meses, pero de repente las cosas empezaron a transformarse, de la nada empezaron los celos y la desconfianza de ambos lados, sumado a las opiniones de una prima de él que desde el principio no hacía más que meterse en nuestra relación opinando hasta de su vestimenta el día de nuestra boda. Hace aproximadamente 3 meses poco a poco fuimos dejando de comunicarnos y las pocas veces que nos escribíamos era para hablar de cosas negativas, hasta que hace unos días me escribió para decirme que cancelará la petición que hizo para llevarme con él y que luego procederá a poner el divorcio, cosa que me tiene metida en una depresión y no me deja ni dormir. Por favor doctora dígame que puedo hacer, porque siento que el mundo se me está derrumbando encima junto a todas las cosas que un día formaron parte de mi felicidad.

Respuesta: Mi querida, ¿realmente piensas que esa prima es la responsable de terminar con tu relación? me gustaría que te cuestionaras la razón por la que iniciaron los celos, qué hicieron ustedes como pareja para solucionarlo y si pusieron límites claros sobre la relación.

Cuando comenzó a distanciarse, ¿pudiste confrontarlo y preguntarle la razón por la que había cambiado?

Me escribes que ambos se dejaron de escribir, ¿qué te llevo a ti dejar de hacerlo? ¿qué lo llevo a él? Perdona el bombardeo de preguntas, pero es importante que confrontes la realidad.

¿Qué te tiene así, que te dijera que cancelara la petición o que te pidió el divorcio? ¿Cuánto tiempo de relación tenían?

Es tan poco lo que me cuentas sobre ustedes, que no encuentro en que basarme para poder ayudarte a desenredar esta tela de araña. Solo puedo recomendarte un dialogo abierto y honesto con él donde pongan las cosas claras y se dediquen a escuchar sin buscar culpables.

Prioricen las razones por las que se unieron y si la base central es el respeto, compromiso, cariño y amor entonces dejen de involucrar a terceros y trabajen la relación juntos.