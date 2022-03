Dr. Washington Tejada: “El glaucoma se puede controlar con un diagnóstico a tiempo”

El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo, pero ¿qué es esta enfermedad y por qué se produce?

El Glaucoma es una enfermedad que representa un problema de Salud Pública a nivel mundial. Efectivamente, es la segunda causa de ceguera después de la catarata, lo que quiere decir que es la primera causa de ceguera no reversible en el mundo.

Esta enfermedad es una neuropatía óptica; en palabras más simples, es una enfermedad que afecta al nervio del ojo, quien a su vez desempeña la función de transmitir las imágenes que el ojo percibe al cerebro.

Existen muchos factores de riesgo que predisponen al glaucoma, se acumula fluido (humor acuoso) en la parte anterior del ojo (cámara anterior) ya sea por una deficiencia o resistencia al drenaje natural de este fluido. Este exceso de fluido aumenta la presión del ojo, lo que causa daño y eventual muerte del nervio óptico, de no ser diagnosticado y tratado a tiempo.

¿Hay datos de cuántas personas sufren glaucoma en RD?

La prevalencia (cantidad de personas enfermas en un tiempo especifico) de glaucoma varia de región a región. El último estudio confiable de prevalencia de glaucoma para el Caribe (Barbados Eye Study) nos revela una prevalencia de un 7%. Este es un número bastante alto si lo comparamos con otras regiones cuya prevalencia está en el 2%.

La llaman la enfermedad silente, porque no avisa, ¿cómo se puede detectar? ¿Existe algún tipo de síntoma que nos alerte de esta enfermedad?

Existen dos tipos primarios de glaucoma: 1. El glaucoma primario de ángulo abierto, que lamentablemente es el que más abunda en nuestro país, y que cuando da síntomas por lo general ya es muy tarde. La mayoría de estos pacientes no notan cambios en su visión hasta estadios muy tardíos de la enfermedad. Por esta razón se le llama: "El ladrón silente de la visión”. Y 2. El glaucoma primario de ángulo estrecho, que sí produce síntomas desde estadios temprano de la enfermedad. Los más frecuentes son: dolor severo en el ojo, ojo rojo, disminución de la visión, halos alrededor de las luces, y dolor de cabeza, náusea o vómito.

¿Se puede hacer algo para prevenir el glaucoma o detectarlo a tiempo?

Lo más importante es que los pacientes conozcan cuáles son los factores de riesgo para el glaucoma y así poder acudir a su chequeo a tiempo. La única forma efectiva para diagnosticar o detectar el glaucoma y prevenir la ceguera, es mediante consultas periódicas a tiempo en el oftalmólogo.

¿Qué factores de riesgo pueden hacer que una persona sea más propensa a desarrollar glaucoma?

Los factores de riesgo para glaucoma son los siguientes: ser de raza negra o hispánica, tener historia familiar de glaucoma, ser mayor de 40 años de edad, ser hipermétrope en caso de glaucoma de ángulo estrecho, tener presión intraocular elevada, tener córneas centrales delgadas, padecer de Síndrome de pseudo-exfoliación o de dispersión pigmentaria y padecer de diabetes, hipertensión arterial, migrañas o mala circulación de la sangre.

¿A qué edad es bueno hacerse una primera revisión para detectarlo?

Los estudios han demostrado que la incidencia (número de casos nuevos en un periodo de tiempo específico) de glaucoma es de un 2.2% en pacientes mayores de 40 años. Por esta razón, los pacientes de 40 años o más no deben dejar pasar su cita con el oftalmólogo, tengan o no factores de riesgo para glaucoma.

¿Qué tratamientos existen en este momento?

El daño por glaucoma es irreversible, pero existen tratamientos para poder detener el avance de la enfermedad y garantizar la visión del paciente. Entre el arsenal que disponemos están: tratamiento médico con gotas, cirugía con láser fuera del quirófano, o cirugías dentro del quirófano.

¿Pueden los actuales tratamientos detener el progreso de la enfermedad?

Totalmente. Un paciente con un diagnóstico temprano, con poco daño estructural de su nervio óptico, que use su tratamiento correctamente y haga sus citas periódicas, hoy en día no queda ciego por glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que podemos controlar. Por eso la importancia de diagnosticarlo cuando el daño al nervio óptico es mínimo.

Si no se sigue el tratamiento, ¿qué inconvenientes podrían surgir?

Esta es una enfermedad que progresa, recuerda que se le llama “el ladrón silente”. Si el paciente no usa el tratamiento o no se opera a tiempo, esta enfermedad lamentablemente le dejará ciego tarde o temprano. Una de las frustraciones más grandes en mi profesión es no poder salvarle la vista a un paciente. Es realmente triste ver cómo pacientes pierden su visión porque, como no presentan síntomas, se descuidan o no hacen caso de las recomendaciones médicas que les damos. El paciente debe entender que el glaucoma no es un juego; si dejas para más adelante el cuidado de tus ojos, puede que sea muy tarde.

¿Hay novedades importantes, ya sea en el diagnóstico o en el tratamiento?

Por supuesto que sí, nunca paramos de innovar. Actualmente contamos con nuevas combinaciones de fármacos que hacen mas fácil el uso de gotas para el paciente, con menos efectos secundarios y mejor cumplimiento. Contamos con procedimientos con láser menos invasivos que pueden controlar la presión intraocular sin tener que llevar al paciente a un quirófano. Y, por ultimo, contamos con nuevos procedimientos quirúrgicos mínimos invasivos MIGS, que pueden ser utilizados en estadios más tempranos de la enfermedad, controlando así la presión intraocular. De esta manera evitamos tener que operar a los pacientes en los estadios avanzados de la enfermedad donde nos queda poca visión que salvar a un alto riesgo quirúrgico.