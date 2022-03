Símbolos, no abreviaturas

Los símbolos que utilizamos en nuestros escritos merecen que les prestemos atención. La Ortografía de la lengua española también los tiene en cuenta y les dedica un apartado con recomendaciones y normas que nos indican cómo escribirlos y leerlos correctamente. En cuanto a su lectura, debemos recordar que lo adecuado es reproducir la palabra o expresión que designan, siempre en la lengua en la que esté escrito el texto en el que aparecen. Por lo tanto, & se leerá como y, 10 cm se leerá como diez centímetros.

Los símbolos alfabetizables, incluso los que están formados por letras, no son abreviaturas, aunque puedan parecerlo. Algunos tienen su origen en palabras de otras lenguas. Así sucede, por ejemplo, con Pb, el símbolo del plomo, que procede del plumbum latino, o con Na, el símbolo del sodio, cuyo origen es natrium, término del latín científico para este elemento químico; o con los símbolos de la pulgada (in) y del pie (ft), que tienen origen en el inglés. En estos casos, al leerlos debemos elegir la lengua en la que está escrito el texto. Si nos encontramos la expresión 6 ft 8 in en un texto en español, la leeremos como seis pies ocho pulgadas; en cambio la leeremos como six feet eight inches si el texto está en inglés. Aunque los símbolos están fijados internacionalmente, hay unos pocos casos que tienen ámbitos restringidos; así le sucede a O (oeste), que en el área anglosajona es sustituido por W (del inglés West).

Esta diferencia de naturaleza entre los símbolos alfabetizables y las abreviaturas se aprecia en su tratamiento ortográfico, particularmente en lo relativo a puntos, tildes y plurales. Así lo aprenderemos la próxima semana.