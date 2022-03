Declaración sobre la salud y seguridad de los niños en Ucrania

Entre 1937 y 1938 más de 50 mil niños españoles fueron sacados de España por sus padres para protegerlos de los bombardeos, el hambre, la escasez y el horror de la guerra. Unos 3 mil de esos niños fueron acogidos por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) para librarlos de ese horror.

En una acción desproporcionada, desigual e inaceptable en los tiempos modernos que vive la humanidad, con dos años de una pandemia que todavía llevamos a cuestas, adultos y niños sufren los horrores de la guerra que un dictador ha declarado al pueblo de Ucrania. Qué paradoja. Rusia, el país que una vez protegió a los niños españoles de los horrores de una guerra civil, hoy somete a los niños ucranianos a una experiencia traumática que los marcará para toda la vida.

“La International Pediatric Association (IPA) está profundamente preocupada por la seguridad y las condiciones de salud de los niños que sufren los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos preocupan los niños refugiados en países vecinos víctimas de este conflicto. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a tomar todas las medidas que sean necesarias y que garanticen la salud y el bienestar de tantos niños inocentes.

Además del riesgo de morir, de sufrir discapacidades, no poder compartir con sus familias y amigos, de perder su escolaridad y la protección que deben recibir de sus padres; esta guerra puede llevarlos a un deterioro importante de su salud mental y emocional, y a desarrollar un desorden de estrés postraumático con todas sus consecuencias negativas.

Como pediatras y como organización estamos comprometidos con la salud y el bienestar de todos los niños de todas las razas y etnias, por lo que estamos reclamando sus derechos. Esta guerra no solo por los niños, pero muy particularmente por ellos, debe terminar. Que estas palabras sean nuestra declaración y posición oficial, ante esta situación que vulnera la dignidad y los derechos del niño consagrados bajo convención”.

Y yo digo que el futuro de los niños de hoy, que es el futuro de la humanidad, será muy incierto si los que dirigen al mundo no ven más allá de sus intereses.

FUENTE: “Statement on Safety and Health of Children Living in Ukraine”. Enver Hasanoglu, President. Aman Pulungan, Executive Director. IPA, March/2022.