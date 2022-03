No le interesa mi orgasmo

Pregunta: Hola doctora, tengo un problema que quiero contarle y es que llevo cinco años de casada y a mi pareja nunca le ha interesado que yo tenga un orgasmo, todavía a estas alturas del matrimonio él no ha logrado que lo consiga, dígame qué puedo hacer porque no me siento nada bien con esta situación.

Respuesta: Hola mi querida, lo primero que tengo que decirte y necesito que te quede claro es que tu pareja no es el responsable de tus orgasmos, ese trabajo es tuyo, pues tu placer recae sobre ti, no es justo que esperes que sea él quien te facilite o te suministre algo que solo puedes conseguir al conectarte con las sensaciones que emite tu cuerpo.

Con razón no sientes nada, pues creo que tienes cinco años pensando que es algo que viene desde su ser y estas totalmente equivocada, claro tu pareja debe gustarte, debe atraerte, es decir es una combinación de sensaciones entre lo que sientes tú y lo que él te hace sentir, pero nunca se tiene que responsabilizar al otro de la totalidad de nuestro desarrollo erótico.

Nuestra sexualidad es propia, es decir, viene dada desde que nacemos con nuestro género, luego vemos en el desarrollo cómo evoluciona la atracción hacia el sexo contrario como es tu caso.

Ahora bien, cuando no se educa en sexualidad (que estoy segura que es tu caso) desarrollamos una cierta aprehensión al tema y nos quedamos con tabúes que nos llevan a tener cierta pasividad y entendemos que hay que dejarle todo al hombre, lo cual es impropio, pues las mujeres tenemos el derecho a exigir un placer pleno, que ellos no entienden muchas veces y por eso solo buscan su satisfacción, por eso, es nuestra responsabilidad hablarlo y también procurar el nuestro.

Por lo tanto, debes reeducar esas creencias que tienes sobre el orgasmo, y entender que es tu responsabilidad conseguirlo y de nadie más, que debes conocer tu vulva, amarla y reconocer cuales partes de tu cuerpo te excitan y enseñarle a tu esposo como te gusta ser acariciada, para que puedas disfrutar en la intimidad junto a él.