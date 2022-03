Los diferentes tipos de crianzas

Pregunta:

Hola Dra. Simó, en el colegio donde estudian mis hijos escuché una charla de una psicóloga, pero no me quedó claro algo que ella expuso y realmente no me atreví a levantar la mano, preferí escribirle a usted para que me sacara de dudas, pues no sé si soy una mamá con un estilo de crianza así. La psicóloga en cuestión, estaba explicando los tipos de crianza y siento que no me quedó claro dos de estos, uno fue el autoritario y el de autoridad pues pensé que eran lo mismo y en su explicación creo que me lo corroboró. A la vez, me gustaría saber cuál usted recomienda para que sea el ejercido por los padres.

Respuesta:

¡Hola! Según la Apap (2007) existen varios tipos de crianza:

Los Autoritarios

Los Padres con autoridad

Los permisivos

Y los pasivos.

La Asociación Americana de Psicología los define como:

Padres Autoritarios

Los padres son inflexibles, exigentes y severos cuando se trata de controlar el comportamiento. Tienen muchas reglas. Exigen obediencia y autoridad. Están a favor del castigo como forma de controlar el comportamiento de sus hijos. Entonces los niños tienden a ser irritables, aprensivos, temerosos, temperamentales, infelices, irascibles, malhumorados, vulnerables al estrés y sin ganas de realizarse.

Padres con Autoridad

Los padres son cariñosos y ofrecen su apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites firmes para sus hijos. Intentan controlar el comportamiento de sus hijos a través de reglas, diálogo y razonamientos con ellos. Escuchan la opinión de sus hijos sin estar de acuerdo. Entonces los niños tienden a ser amistosos, enérgicos, autónomos, curiosos, controlados, cooperativos y más aptos al éxito.

Padres Permisivos

Los padres son cariñosos, pero relajados y no establecen límites firmes, no controlan de cerca las actividades de sus hijos ni les exigen un comportamiento adecuado a las situaciones. Entonces los niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, sin rumbo, dominantes, agresivos, con baja autoestima, auto-control y con pocas motivaciones para realizarse con éxito.

Padres Pasivos

Los padres son indiferentes, poco accesibles y tienden al rechazo; y a veces pueden ser ausentes. Entonces los niños tienden a tener poca autoestima, poca confianza en sí mismos, poca ambición y buscan, a veces, modelos inapropiados a seguir para sustituir a los padres negligentes.

Si lees estas definiciones detenidamente, te darás cuenta que en la crianza de los hijos pueden existir varios tipos ya que se conjuga nuestra historia, nuestras creencias, necesidades, expectativas y también las de nuestra pareja o el padre del niño.

Por lo tanto, lo recomendable es llegar a negociar y buscar equilibrio, es decir, ser padres con Autoridad, donde seamos siempre un lugar seguro para nuestros hijos, lleno de amor y donde reciban límites claros.

Cuando los padres no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo con esto o se repiten patrones de crianza que sabemos que fueron dañinos para nuestra persona, debemos buscar la ayuda idónea que en este caso es un psicólogo clínico con especialidad en terapia familiar.