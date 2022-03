La cotorra se rasca

Pregunta: Buenos días Doctor. Tengo una cotorra dominicana que se llama Cuca. Ultimamente he notado que se rasca mucho y se muerde las plumas, incluso su pico está un poco agrietado como si necesitara hidratación o algunas vitaminas. Al pasar los días seguía igual, así que con un hisopo humedecido con aceite de oliva, se lo he pasado por el pico. Ella misma se baña en el agua, no sé si tendrá problemas con la piel. Tengo miedo de llevarla al veterinario porque no sé si se pondrá agresiva o si ya no sea la misma. Además nunca he escuchado sobre llevar aves al veterinario. Estoy asustada.

Respuesta: Todos los animales en cautiverio deben ser vistos y atendidos por el veterinario. Si son animales de granja el veterinario se traslada hacia allá y los atiende en el mismo lugar. Si son animales domésticos perros, gatos y en tu caso la cotorra, deben acudir a consulta. A ves se atienden igual que los gatos y perros pero con otros medicamentos y desparasitación periódica. Tan pronto puedas acude al veterinario con tu cotorra, él va determinar qué tipo de problema tiene. Puede ser piojillo, falta de vitaminas, parásitos internos... Y en cuanto al manejo de ella en la consulta puedes estar tranquila siempre hay personal que sabe manejar ese tipo de aves.