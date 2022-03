Un nuevo reto simbólico

Como quien no quiere la cosa, llevamos unas cuantas semanas pensando en los símbolos. Su naturaleza invariable los exceptúa, incluso, de los cambios en mayúsculas y minúsculas condicionados por la puntuación. Repasemos tres ámbitos en los que los símbolos son muy habituales: las unidades de medida, los elementos químicos y los puntos cardinales.

Los símbolos de las unidades de medida se escriben en minúsculas: Necesito 20 cm de lazo y 10 m de lana. Como en el ejemplo, recordamos que no es correcto escribir con letras la cantidad vinculada al símbolo (*Necesito veinte cm de lazo y diez m de lana). Solo utilizamos mayúsculas en un conjunto precioso de símbolos que honran con su forma a los científicos que estuvieron relacionados con su origen: Da para el dalton, unidad de masa atómica, en honor a John Dalton; V para el voltio y eV para el electronvoltio, por Alessandro Volta; W para el vatio, por Jacobo Watt; N, para el newton, por Isaac Newton; y el curioso Å para el ángstrom en honor al físico Anders Jonas Ångström.

Los elementos químicos se escriben siempre con mayúscula inicial, con independencia del número de letras que los formen: K, potasio; C, carbono; Be, berilio; Ce, cerio. En cambio, usamos las mayúsculas para los símbolos de los puntos cardinales, tengan una o más letras: N, norte; S, sur; E, este; y O, oeste; y también NO, noroeste; NE, noreste; SO, suroeste; SE, sureste.

No olviden que, aunque los símbolos tienen forma fija, las unidades, elementos y puntos cardinales que representan son nombres comunes y, como han visto en esta Eñe, se escriben con minúscula. Dominados los alfabetizables, los reto a que la próxima semana nos emburujemos con los símbolos no alfabetizables.