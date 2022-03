Psiquiatra Karla de los Santos: “El trastorno bipolar no impide a una persona llevar una vida normal”

Cada 30 de marzo se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar, enfermedad que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud afecta a "una de cada cien personas”.

A continuación una entrevista íntegra a la médico psiquiatra Karla De Los Santos, especialista en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones y en trastorno límite de la personalidad:

—¿Qué es el trastorno bipolar?

Es un trastorno del estado de ánimo crónico que se caracteriza por una enfilación entre episodios depresivos y de manía.

—¿Cuáles son los signos y síntomas?

Todas las personas tienen cambios de ánimo, sin embargo, cuando se tiene trastorno bipolar los cambios inusuales van a ser más marcados.

Los pacientes registran episodios depresivos, es decir, ánimo deprimido, tristeza, anhedonia (incapacidad de sentir placer o pérdida de interés por las actividades que antes resultaban placenteras), alteraciones en el apetito, insomnio, hipersomnia, fatiga, sentimientos de culpa, minusvalía, alteraciones en la concentración y en la capacidad de tomar decisiones y pueden aparecer pensamientos de muertes o suicidas.

Cuando hay un episodio depresivo, estos síntomas se mantienen por lo menos por dos semanas consecutivas.

Están los episodios de manía, que es la otra cara del trastorno bipolar y es cuando la persona presenta un ánimo elevado o irritable, lo que permanece por al menos una semana.

Además, presenta sentimientos de grandeza o creencias de tener mucho poder (delirios), alucinaciones, mayor energía y menos necesidad de dormir, hablan rápido y poca concentración y aumentan las conductas de riesgo (sexo, alcohol, droga, manejo temerario).

—¿Cómo se diagnostica y cuál especialista lo trata?

El diagnóstico se realiza en base a criterios y a los síntomas que presente el paciente. A toda persona que debuta con una enfermedad mental se le realizan analíticas y estudios de imágenes cerebrales para descartar que esos síntomas no sean producto de otra enfermedad.

Si una persona presenta los síntomas antes mencionados debe acudir a un psiquiatra.

—¿Quiénes corren el riesgo de tener un trastorno bipolar?

Padecerlo se relaciona mucho con la genética y herencia familiar. Una persona con madre o padre con trastorno bipolar tiene hasta siete veces más riesgo de desarrollarlo.

Afecta por igual a hombres y mujeres, y los primeros episodios suelen aparecer en la adolescencia, pero hay personas que debutan tarde, después de los 40 años.

—¿Tiene cura?

No podemos hablar de cura, es un trastorno crónico que permanecerá a lo largo de la vida, pero existen tratamientos que hacen que la persona permanezca estable y hasta sin síntomas activos.

—¿Cómo se trata a nivel médico?

Se utilizan tratamientos farmacológicos que incluyen estabilizadores del ánimo, medicamentos antipsicóticos y en algunos casos antidepresivos. También se utiliza la psicoterapia para educar al paciente de su condición y así cree conciencia de que tiene una enfermedad que es crónica.

—¿Una persona con trastorno bipolar puede llevar una vida normal?

Sí, una persona que siga su tratamiento y esté controlada puede llevar una vida completamente normal; de hecho, hay muchas que lo tienen y la gente no se da ni cuenta y no le afecta en su desenvolvimiento.

—¿Cómo podemos identificar que estamos frente a una persona con este trastorno y cómo debe ser tratada?

Cuando una persona presenta cambios drásticos que permanecen por lo menos una semana, muestran delirio de grandeza o de que son famosos, o presentan una autoestima excesivamente elevada, ahí se nos tiene que prender el bombillito.

Si tenemos un familiar con bipolaridad debemos aprender sobre el tema para poder ayudarle a identificar que está cayendo en un nuevo episodio.

—¿Cómo puede afectar este trastorno en la vida de pareja?



Si la pareja está consciente de que la otra persona tiene un trastorno bipolar, lo va a ayudar con su estabilidad. Ahora bien, cuando la pareja no sabe que existe esta enfermedad pueden generarse los inconvenientes, porque se pueden tomar las actitudes que tiene esa persona durante una crisis como que es algo personal.

Por ejemplo, si está bajo un episodio depresivo, que se torne apático y no quiere compartir con nadie, quizás lo pueda interpretar como que no hay interés en la relación y eso traer conflictos de pareja.

Pero si el paciente se encuentra medicado y se mantiene estable, pues eso no debe traer mayores problemas para una relación de pareja, el problema es cuando no se sabe que hay una enfermedad o no se conocen los síntomas.

—¿Cómo repercute a nivel laboral?

Los empleadores deben tener claro lo siguiente: que una persona tenga un trastorno bipolar no significa que no esté apta y no sea capaz de llevar a cabo sus funciones, siempre y cuando esté llevando su tratamiento.

Las personas con trastornos mentales puedes ser funcionales, pueden llevar una vida normalizada y eso no quita que puedan ser parte de la sociedad y que puedan ser tomadas en serio.

—¿Persiste el estigma de que quien visita el psicólogo o psiquiatra está loco?

Se trata de hacer conciencia de que las enfermedades mentales son enfermedades como cualquier otra.

Si una persona presenta algún síntoma dentro de lo que es la salud mental: cambios en el ánimo, el sueño, el apetito, en la concentración, en la memoria, debe buscar ayuda profesional a tiempo y no llevarse de tanto estigma que todavía tenemos de que va al psiquiatra lo tildan de loco.

Se debe tomar en cuenta que la mente también se enferma. La mente vive en el cerebro y es un órgano que puede enfermarse igual que cualquier otro órgano, por lo que hay que darle la misma importancia que a las demás especialidades.

—¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad en República Dominicana?

En República Dominicana no tenemos estadísticas confiables o claras hasta el momento, pero a nivel mundial el trastorno bipolar afecta entre el 1 y 2 por ciento de la población mundial.

—¿Qué implicaciones tiene padecer de bipolaridad a nivel económico?

Lamentablemente los seguros médicos no quieren cubrir lo relacionado con estos temas. Las aseguradoras deben tener presente que las enfermedades mentales son tratables, al igual que la hipertensión y la diabetes, por tanto, deben tener una mayor cobertura para la medicación y las consultas.

Un paciente con trastorno bipolar puede incurrir en gastos de tratamientos médicos de entre seis y 20 mil pesos, mensualmente, dependiendo de lo que utilice.

Una sola caja de pastillas de tratamientos de psiquiatrías te puede costar entre dos y cinco mil pesos, y si hablamos de internamiento a nivel privado, puede costarle al paciente entre 100 y 200 mil pesos por dos o tres semanas.

Sobre la doctora La doctora De los Santos presta servicios en Psyché Bienestar Emocional y en el Dispensario Nuestra Señora de Lourdes de la Pastoral de la Salud de Santo Domingo. Además, es docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Es egresada de la PUCMM, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, CESUN Universidad (México) y Harvard Medical School.