Frank Perozo: “En un rodaje solo pido jugar y divertirme”

Es el director del momento con la esperada “Flow Calle” ya estrenada en las salas del cine del país. Un proyecto muy especial que se suma a una nutrida carrera como cineasta, en la que reconoce que la historia es lo primero que captura su atención. El resto es para Frank pura diversión, un juego que enfrenta con disciplina y enfoque para regalarnos un versátil trabajo cinematográfico que nos llena de orgullo.

¿Qué película te hizo querer ser actor?

Fueron varias, pero hay una en particular, por la historia y por cómo fue llevada por un actor como Tom Hanks, y me refiero a “Forrest Gump”.

¿Un personaje que no harías?

Bueno, si es ficción me atrevería a hacer cualquiera, siempre y cuando vaya con mi etnia; pero no haría ningún personaje en películas porno (Risas).

La escena de una película que no te cansas de ver…

Cualquier escena de “El Padrino I”, que está entre mis películas favoritas, “Toro salvaje” con Robert De Niro, y cualquier escena que interprete Daniel Day-Lewis.

¿Con qué personaje repetirías?

Me gustaría repetir el personaje de Eduardo, de “Ciudad Nueva”, pero ya estoy un poco ‘pasaíto’ de años.

¿El mejor consejo que te ha dado alguien de la profesión?

Son varios, pero de los mejores en mi carrera como actor y cineasta han sido los consejos de Alfonso Rodríguez, son los más importantes, y recuerdo uno muy particular: ‘Nunca te concentres en lo que fue, en lo que pasó o pudo ser, concéntrate en lo que viene y en lo que te espera’.

¿La historia o la estética? En tu caso, ¿cuál prima?

A mí en particular entiendo que siempre la historia porque es el cuerpo, y la estética es el vestido o la ropa que lleva esa historia. La historia para mí es primordial.

¿Cuál sería tu elenco ideal para debutar en Hollywood?

Una película con Daniel Day-Lewis, Al Pacino, Robert De Niro, Anthony Hopkins, Meryl Streep y yo, eso sería una locura (risas).

¿Una película que hayas visto mil veces?

No han sido mil veces, pero disfruto ver cualquiera de las tres películas de El Padrino, principalmente la primera y la segunda.

¿Qué tiene que tener un proyecto para que te metas en él?

La historia es lo importante para mí, un elenco de actores buenos y colegas amigos, pero básicamente la historia es lo que más me apasiona de un proyecto.

¿Qué rumor (sobre ti) no te importaría que se extendiera?

Honestamente ninguno. Con los años he aprendido a vivir un poco más tranquilo y a escuchar lo que me conviene o lo que entienda que me puede ayudar a crecer. Uno coge y deja, pero la opinión pública… hace un tiempo que me cuido con ella, pero no es algo que mueve mi vida. Prefiero escuchar los rumores de mi corazón y cerebro, y en base a eso yo sigo el camino.

De los lujos innecesarios, ¿a cuál no renunciarías?

Eso es muy difícil. Para mí la gran mayoría de los lujos no son necesarios; para mí es un lujo tener un carro o transporte propio, es una comodidad.

¿A qué te sigue gustando jugar?

A la vida, a privar en joven, a dar sustos. Mi vida se basa en un juego, si no hay diversión no se puede hacer; para mí muchas veces (no) todo se torna en un juego, aunque sea completamente serio no deja de ser visto por mí como un juego, hasta los problemas los enfrento como un juego. Creo que es una actitud que me ha ayudado a salir de hoyos muy profundos.

¿De qué porcentaje de tus trabajos estás orgulloso?

Honestamente me siento muy agradecido por las oportunidades de todos los proyectos que se me han dado para actuar, dirigir o producir. Me atrevería a decirte todos, con todos hay algo que me llena de orgullo y es que cada uno lo he enfrentado con la misma disposición, disciplina y enfoque, y al final siempre hay un crecimiento personal, por eso me siento orgulloso.

¿Qué contacto nos sorprendería encontrar en tu agenda?

Muchos, soy muy sociable y mantengo a mis amigos desde hace muchos años. La vida y la profesión me han dado la oportunidad de conocer gente maravillosa, desde grandes artistas, actores y directores, hasta grandes políticos y atletas.

En tu biopic te reservarías el papel de…

Nadie, le diera con ‘tó’. Mi vida ha sido muy transparente y todo lo bueno o malo que me ha pasado, o los personajes que me han acompañado en el transcurso de mi vida de una forma u otra, han aportado mucho para mi crecimiento y creo que si da tiempo para contar la película entera pusiera a cada uno de los personajes que han hecho que mi vida camine mejor.

“En un rodaje solo pides…”

Jugar, jugar, jugar, divertirme y divertirme. Esos son mis mayores requerimientos.