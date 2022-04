Mi perro está viejo

Hola doctor, buenos días y muchas bendiciones. Tengo un perro de 15 años, ya un viejito, pero es mi fiel amigo llamado Samil. Le han salido unas bolas en diferente parte del cuerpo.

En la veterinaria me dicen que mi perro tiene un soplo en el corazón que no se puede operar. ¿No habrá un medicamento para darle a mi perro para que esas bolas vayan disminuyendo? Nunca me habían hablado de este mal en la veterinaria. Me gustaría su opinión, por favor.

Gracias.

Mila V.

Hola Mila, por la edad que tiene tu preciado amigo que son más de 15 años, entiendo que ya es un perro en edad geriátrica y por consiguiente vienen todos esos problema. No es recomendable ningún tipo de operación. Lamentablemente todo lo que podemos hacer es evaluarlo bien y determinar qué tipo de medicamento darle, solo para que pase el resto de su vida de forma tranquila sin dolor y con las menos molestias posibles y darle calidad de vida con los años que le quedan.