Dr. Francisco Bentz Brugal: “Hacer algo de ejercicio siempre será mejor que ningún tipo de ejercicio”

En el Día Mundial del Deporte, el Dr. Bentz Brugal deja muy claro la actividad física y el ejercicio no son lo mismo. Para contribuir a nuestra salud debemos enfocarnos en un tipo de ejercicio que combine lo cardiovascular, la flexibilidad y la fuerza muscular. ¡Sin dañarlo después en la cocina!

Practicar ejercicio regularmente contribuye a mantener una buena salud, pero, ¿hasta qué punto es importante? ¿Por qué es bueno para la salud?

El ejercicio es un pilar básico para mantener la salud y su importancia reside en que con tres tipos de ejercicios (cardiovasculares, flexibilidad y de fuerza muscular) atendemos lo que es el acondicionamiento físico general, mejoramos la salud del corazón y los vasos sanguíneos, mantenemos los músculos y con ellos la capacidad de movernos y ser activos en actividades, aún entremos en edad, y a la vez nuestros procesos metabólicos se hacen más efectivos. Un ejemplo de ello (porque hay muchos ejemplos) es que si dejamos perder la calidad de los músculos por no hacer ejercicios de fuerza muscular, los niveles de glucemia en sangre pueden elevarse, ya que una gran parte de esa glucosa que circula en la sangre encuentra su reserva en el músculo y a mayor calidad del músculo más se almacena, a menos calidad del músculo más se queda en la sangre y aparecen los famosos diabéticos tipo 2. Mucho de esto se evita con ejercicio (sin restarle importancia a la dieta y a la genética).

¿Qué enfermedades pueden surgir por la inactividad física y el sedentarismo?

Muchas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la pérdida de la calidad del hueso, llamada osteoporosis, la sarcopenia -que es un desacondicionamiento y pérdida de la masa muscular extremo-, entre otras, además de ser también importante para la salud mental. Siempre les digo a mis pacientes que el ejercicio es el mejor psicólogo, el mejor endocrinólogo, el mejor cardiólogo y el mejor cirujano plástico.

¿Los efectos de la inactividad física, relacionados con riesgos cardiovasculares, se presentan más en hombres o en mujeres?

Aunque las mujeres se ven más protegidas por sus hormonas a enfermarse del corazón, no deben “dormirse en sus laureles”, pues luego de la menopausia los riesgos de no hacer actividades físicas y ejercicio son mayores (y digo actividades físicas y ejercicio porque son dos cosas distintas). Las mujeres tienen estrógenos y estos son cardioprotectores de la enfermedad cardiovascular en la etapa premenopáusica, por ende es menos frecuente ver mujeres con infartos a temprana edad. Los hombres, por el contrario no tienen esta dicha, pero ambos deben cuidarse por igual. Es como dicen “unos van delante y las otras van detrás, pero al final hombres y mujeres que no se ejercitan ni comen con calidad pueden sufrir del corazón”. Los hombres son más propensos a sufrir infartos y enfermedades de las arterias coronarias antes de los 50, y deben por ende siempre mantenerse con un cuidado integral de alimentación sana y ejercicios.

¿Cualquier actividad física puede ayudar a mejorar la condición física?

A mí siempre me gusta recomendar que hay que combinar los tres tipos de ejercicios para tener realmente condición física óptima. Un fisicoculturista no está en mejor condición física que un atleta de maratón, más bien va depender de ‘¿para hacer qué? y cuál es el objetivo’. En términos de salud lo mejor es tener buena resistencia cardiovascular, buen tono en sus músculos y una (entre) buena y aceptable flexibilidad. Por ende, todos los ejercicios son buenos, usted debe encontrar su motivación y hacer algo de ejercicio que siempre será mejor que ningún tipo de ejercicio.

¿Cuánto se recomienda caminar cada día para estar en forma? ¿Resultan suficientes esos 10 mil pasos que podemos contar desde nuestros móviles o relojes inteligentes?

Yo siempre he dicho que eso de los 10 mil pasos está muy bien, pero debemos saber que actividad física y ejercicio no son lo mismo, pues el ejercicio persigue una meta en tu anatomía muscular o en el sistema cardiovascular; la actividad física es básicamente toda actividad cotidiana que implique movilidad, los cual es bueno, pero no es planificada y la intensidad puede ser diversa. Hacer ejercicio es un tiempo aparte para tu mente y tu cuerpo. Por eso es diferente. Hacer 30 o 45 minutos de ejercicio diarios combinando los tres tipos es suficiente para tener buena salud… siempre que cuides lo que comes. Hay personas que dañan lo que hacen de ejercicio en la cocina o en sus selecciones de comida.

¿A qué edad se debería de empezar a practicar ejercicio?

El inicio del ejercicio debe ser desde pequeño, a través de la educación física en las escuelas (que es algo que debemos exigir se haga con calidad ) y pienso que los padres debemos legarle eso a nuestros hijos. El cuerpo se educa al igual que el intelecto.

¿Qué tan eficaces son los programas deportivos de colegios y escuelas dominicanos para incentivar y mantener saludables a niños y jóvenes?

El estado debe prestar atención a la educación física de las escuelas, por muchas razones, porque nos dará menos gastos en salud (pues creamos personas más sanas), porque sirve para captar atletas de alto rendimiento a temprana edad y porque crea buena autoestima en los niños y adolescentes.

¿Cómo contribuye el ejercicio a nuestra salud mental?

Para practicar cualquier ejercicio hay un aprendizaje y debemos concentrarnos, eso trabaja de por sí la cognición, pero también cuando hacemos actividad deportiva intensa se producen endorfinas que son sustancias que “producen felicidad” pues nos dan placer, por esto mucha gente las busca a través del ejercicio, si no se ejercitan no funcionan bien. ¡El ejercicio definitivamente es ultra positivo para la salud mental!

¿Cuál sería su receta, su prescripción de ejercicio eficaz?

No existe un prescripción universal para encontrar la salud , pero si va a practicar ejercicio escuche a su cuerpo, estudie y aprenda bien lo que va hacer y de seguro que tendrá buenos resultados. Si usted tiene factores de riesgo de enfermedades, los profesionales de la salud y especialistas en medicina del ejercicio y deporte estamos para guiarles en el proceso.