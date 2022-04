Dr. Mario Martínez: “En la homeopatía tratamos a la persona y no a la enfermedad, como hace la medicina tradicional”

Como cada año, este 10 de abril se celebra el Día Internacional de la Homeopatía, un sistema de medicina alternativa con cada vez más defensores, entre ellos médicos de formación tradicional, como el Dr. Mario Martínez, quien como médico integral no renuncia a usar lo mejor de cada medicina, que al final es una sola.

¿Qué es la homeopatía y cuál es su alcance real?

La homeopatía fue creada por Samuel Federico Hahnemann en 1785 y es la medicina cuya práctica se basa en la ley de la similitud. Exige el conocimiento profundo de la enfermedad y la observación precisa del enfermo con el fin de plantear la prescripción de un remedio con dosis infinitesimales. Se caracteriza por la individualidad y la totalidad de un paciente, los medicamentos son diluidos y dinamizados, experimentados antes sobre personas sanas. Su alcance real es muy amplio al poder llegar a todo el espectro de edades y condiciones de salud, desde un recién nacido, una embarazada hasta un adulto mayor.

¿Cómo funciona y qué beneficios tiene frente a la medicina tradicional?

La homeopatía busca activar las capacidades internas y los sistemas de adaptación del organismo y curarlo. La medicina tradicional (Alopática) dirige todos sus esfuerzos para deshacerse de las manifestaciones de la enfermedad (síntomas).

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/07/diagrama-texto-c115e4d1.jpg

¿Cuándo es recomendable asistir a un homeópata?

Según Ángel Minotti, médico y destacado homeópata, la homeopatía puede curar hasta el 90% de los casos que llegan a consulta. Por lo general, las personas acuden a un homeópata cuando se agotan todas las posibilidades de la terapia tradicional y la enfermedad no tiene retroceso o mejoría, por lo cual, ante cualquier afección de salud, es recomendable asistir a un médico homeópata.

¿Qué cura la homeopatía y cuáles son sus límites?

La homeopatía cura un grupo amplio de enfermedades, pero debemos tener presente que en esta terapia la reacción del organismo frente al remedio homeopático es el verdadero responsable de la curación. Por tanto el límite de la homeopatía está dada en la capacidad de reacción del individuo. También puede depender de la enfermedad a tratar, del enfermo (edad, vitalidad, etc.) y/o del homeópata, ya que su terapia puede ser desacertada, y esto es muy importante para tener éxito en el tratamiento. Así que podemos resumir que la homeopatía se ve limitada en pacientes que no respondan al medicamento por su condición energética o vitalidad, en enfermedades mecánicas que requieran tratamiento quirúrgico y, en ocasiones, cuando se mantienen tratamientos alopáticos simultáneamente como son el uso de corticoides.

¿En qué afecciones resulta más efectiva?

En las alergias, en el tratamiento de infecciones reiteradas (rinitis, otitis, laringitis, sinusitis, faringitis, cistitis, conjuntivitis, etc.), en el tratamiento del dolor (migrañas, dolor menstrual, ciatalgia, traumas etc.), trastornos mentales y emocionales (ansiedad, depresión y estrés), en el tratamiento de la obesidad, en trastornos hormonales como el hipertiroidismo, hipotiroidismo y menopausia, en los trastornos del tracto digestivo (acidez, úlceras, digestión lenta, estreñimiento y diarreas), problemas de la piel (acné, urticarias, herpes, forúnculos, psoriasis, eczemas etc.), ayuda a regular la hipertensión arterial y mejora la circulación.

¿Qué no se puede tratar con homeopatía y en qué enfermedades no debería ser la elección principal?

La homeopatía no lo cura todo, no se pueden tratar con homeopatía enfermedades mecánicas que requieran un tratamiento quirúrgico como una obstrucción intestinal, una hernia estrangulada o una hernia discal. La homeopatía no debería ser la elección principal en pacientes con una condición energética o vitalidad reducida, así como en aquellas personas que usan drogas, consumo excesivo de café o alcohol, o enfermedades genéticas (Síndrome de Down, etc.). La homeopatía ofrece muy poca ayuda en los últimos estadios de enfermedades como el cáncer, la cirrosis hepática, la diabetes juvenil, la diabetes insulinodependiente de larga duración, el Párkinson avanzado, las enfermedades neuromusculares, la esclerosis lateral amiotrófica, la distrofia muscular, la miopatía, la miastenia, enfermedades cerebrovasculares, autismo o espasticidad en los niños, epilepsia de larga duración, enfisema pulmonar, trastornos cardiovasculares graves o trastornos mentales como la esquizofrenia.

La homeopatía suele ser muy eficaz en los niños, ¿por qué?

Dado que las preparaciones homeopáticas no causan alergias ni efectos colaterales, es ideal para el tratamiento de los niños, particularmente apropiada para el tratamiento de niños con inmunidad reducida, que a menudo se enferman de resfriados, tos, fiebre, vómitos, diarrea, cólicos, amigdalitis, otitis media, sinusitis, sarampión, coqueluche, varicela, paperas, bronquitis, asma, problemas durante la dentición, etc. La homeopatía es excelente y efectiva en disturbios del comportamiento de niños, como del déficit de la Atención (DDA), de la hiperactividad con déficit de la atención (DHDA), Síndrome Gilles de la Tourette, irritabilidad, obstinación, ataques de ira, miedos, succión del pulgar, comerse las uñas y enuresis nocturna.

La homeopatía en la infancia consigue cambios realmente trascendentales con remedios constitucionales que modifican la nutrición de las células y equilibran las energías en fases muy tempranas de la vida favoreciendo la armonía y modificando en un sentido positivo la carga hereditaria miasmática.

¿Cómo puede ejercer algún efecto curativo una sustancia en dosis infinitesimales?

El medicamento homeopático aumenta la efectividad y velocidad de la reacción curativa. Esta reacción curativa pertenece al organismo y es dicha acción la responsable real de toda curación. La reacción no es contra el medicamento sino por el medicamento. La curación homeopática puede resumirse así: “la dinamización homeopática es una vibración o resonancia que, al entrar en contacto con la resonancia propia de la enfermedad, neutraliza la misma, gracias a este fenómeno de interferencia entre dos vibraciones de longitud de onda semejante se produce la curación.

¿En qué errores suele caer más a menudo el paciente al usar la homeopatía?

Los errores más frecuentes al usar la homeopatía es tocar con los dedos los glóbulos y remedios homeopáticos; tampoco se debe masticar ni tragar directamente el medicamento, es preferible disolverlo en la boca, de manera sublingual. Tomar los remedios siempre fuera de las comidas, como mínimo una hora antes o después de comer o beber cualquier cosa salvo agua. Existen además alimentos y sustancias que interfieren con la medicación homeopática como el mentol y eucaliptol, que están presentes en caramelos, chicles, pastas dentífricas, aceites de masaje, perfumes, etc. No conviene lavarse los dientes con pasta dentífrica tres horas antes o después de tomar el remedio. Hay que evitar los linimentos y perfumes o colonias, especialmente los que contienen alcanfor. El café, té, cacao, bebidas de cola y derivados también interfieren, disminuyen y tienen un efecto anulador de ciertos remedios homeopáticos. Es preferible evitarlos.

Se le suele criticar a la homeopatía que no hay suficientes estudios que la avalen.

La realidad indica que esto no es así, durante mucho tiempo la discusión se centró en que el número de curaciones no era cierto y que la homeopatía actuaba por sugestión. Esto pudiera funcionar en una persona adulta, pero ¡cómo vamos a explicar que la homeopatía funciona de igual manera en un recién nacido que en un animal! Es evidente que la mayor prueba de su eficacia está en el uso tan amplio de la misma y cómo ha resistido el paso del tiempo. Sabemos que después de dinamizar el remedio mediante la dilución de ciertas sustancias en agua o alcohol, o una mezcla de ambos, el agua se vuelve biológicamente activa y da resultados sorprendentes que hemos podido comprobar a diario en todo el mundo.

¿Cree que hay un interés por desprestigiar la eficacia de la homeopatía?

No solo la homeopatía, por lo general existe una fuerte campaña con el objetivo de descreditar las terapias complementarias como la misma ozonoterapia, acupuntura, etc., y digo complementarias porque como médico integral no renuncio a usar lo mejor de cada medicina, que al final es una sola. En EEUU, país muy crítico con la homeopatía, se fundó primero la Sociedad Norteamericana de Medicina Homeopática antes que la alopática (American Medical Association), la cual fue creada cuando los médicos alópatas vieron que los homeópatas les estaban haciendo la "competencia".

¿Qué métodos de validación utiliza la homeopatía para evaluar su eficacia?

Una de las cosas que más se critica de la homeopatía es la falta de investigación científica que valide esta terapia, lo cual no es realmente así, el problema está en querer demostrar su eficacia con los mismos ensayos a doble ciego que utiliza la medicina tradicional para demostrar la eficacia de sus fármacos. Pero la homeopatía no utiliza un mismo remedio para todos los pacientes que presentan un trastorno concreto. En cien pacientes que sufren la misma enfermedad, puede utilizar de 50 a 100 remedios. Esto es porque tratamos a la persona y no a la enfermedad como hace la medicina tradicional.

¿La homeopatía es una medicina que debe ser ejercida por médicos?

Según mi criterio, la homeopatía debe ser ejercida por un médico, y digo médico, pero recordemos que también tiene su uso en la estomatología y la veterinaria, por lo tanto cada cual en su campo, pero con conocimiento de diagnóstico clínico. Es conveniente no olvidar que la homeopatía se utiliza para tratar a los enfermos y no las enfermedades, y es importante tener conocimientos suficientes de medicina para saber diferenciar qué trastorno presenta cada paciente y cuál podemos o no debemos tratar con homeopatía y así lograr el éxito en la curación. En la Homeopatía es más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedad que la clase de enfermedad que tiene un paciente.

¿Es posible tratar una enfermedad combinando homeopatía y medicina tradicional?

Es totalmente compatible el uso de las dos medicinas que, como dije, al final es una sola medicina, la que menos daño provoque al paciente. La homeopatía es una rama de las ciencias médicas y es una forma concreta y bien definida de tratamiento. Como herramienta terapéutica enriquece las opciones que el médico puede ofrecer a sus pacientes.

¿Qué le llevó a usted a interesarse por esta forma de curar?

Mi formación como médico fue sobre el conocimiento de la medicina tradicional o alopática. En mi práctica médica encontré que existían lagunas donde la terapéutica convencional no podía resolver algunos problemas de salud concretos y, en ocasiones, esta misma terapia producía más daño que beneficios al paciente. Fue entonces que me dediqué al estudio de la homeopatía en diferentes instituciones en Suiza, Italia y Alemania. Con la homeopatía se pueden tratar tanto enfermedades agudas como crónicas. Su efectividad es comprobable y comprobada, tiene un amplio espectro de acción emocional y mental, los remedios no son tóxicos ni crean adicción, son de fácil administración y no existe peligro de toxicidad porque no tienen composición química, únicamente la esencia energética de la sustancia correspondiente. El médico homeópata tiene acceso a amplias posibilidades terapéuticas, pero no pasará por alto sus límites naturales.