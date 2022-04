Dr. Pedro Roa: “Los hombres tienen mayor probabilidad de sufrir el Mal de Parkinson que las mujeres”

Aunque no existe una cura para este trastorno progresivo del movimiento, los tratamientos pueden ayudar a mejorar los síntomas. Hoy día Mundial del Párkinson lo celebramos con una buena noticia: pronto estará disponible el mayor proyecto genético de la enfermedad en el país, que permitirá mejorar el abordaje de este padecimiento en la población afectada.

¿Qué causa el Mal de Parkinson?

La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso que se manifiesta por la pérdida progresiva de neuronas de los circuitos que tienen la dopamina como principal neurotransmisor.

¿A qué señales debemos prestar atención?

Al inicio puede pasar desapercibida por varios años antes de que se advierta algún trastorno del olfato, el sueño, la agilidad para caminar o realizar tareas que requieran alguna destreza. Es importante reconocer el aspecto genético como un factor de riesgo, una edad mayor de 60 años, exposición a tóxicos ambientales como pesticidas, etcétera.

¿Cuáles son los síntomas o signos en su etapa inicial y en la más avanzada?

La enfermedad de Parkinson no siempre sigue el mismo patrón clínico. En algunos pacientes predomina el temblor y en otros la rigidez con mayor afectación de la fluidez del movimiento voluntario. En una primera etapa los síntomas ocurren principalmente en un solo lado del cuerpo. Lentitud, rigidez, temblor e inestabilidad postural son prominentes, pero no limitan las tareas del día normal. Posteriormente la enfermedad afecta a ambos lados del cuerpo, llegando a reducir el rendimiento normal en las actividades diarias. Se hace evidente la disminución de la gesticulación, tono de la voz, balance y velocidad al caminar, así como la postura se afecta de modo que no pasa inadvertido. La discapacidad para realizar algunas tareas se ven afectadas por la lentitud y la progresiva pérdida del control del balance. Es necesario contar con la asistencia de un cuidador que facilite la rutina diaria y prevenga las caídas, o los episodios de dificultad para ingerir los alimentos. La pérdida progresiva de peso, junto con los cambios súbitos y transitorios del contenido del pensamiento, los sueños, hacen necesaria la compañía permanente de un cuidador a tiempo completo en algunos casos.

¿Es de herencia genética?

Tener un familiar de primer grado, es decir padres, tíos, hermanos e hijos, duplica el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson. Es necesario asistir a consejería genética cuando se sospecha un patrón hereditario de la enfermedad, como ocurre en el 10-20% de todos los casos. Los hombres tienen una mayor probabilidad, casi dos veces mayor de sufrir la enfermedad que las mujeres. Se ha visto una mayor progresión de los síntomas relacionados con el movimiento y dificultad de realizar tareas complejas en los afectados del sexo masculino.

¿Es cierto que el Párkinson afecta de manera distinta a hombres y mujeres?

Los hombres tienen una mayor probabilidad, casi dos veces mayor de sufrir la enfermedad que las mujeres. Se ha visto una mayor progresión de los síntomas relacionados con el movimiento y dificultad de realizar tareas complejas en los afectados del sexo masculino.

¿Cuándo hay que acudir al especialista?

Siempre es necesario ser evaluado por un especialista cuando se sospecha de síntomas relacionados con la enfermedad de Parkinson.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/08/imagen-en-blanco-y-negro-de-un-hombre-con-lentes-y-camisa-blanca-4e0ffaad.jpg

"La discapacidad para movilizarse sin duda es la mayor carga relacionada con la enfermedad" D. Pedro Roa Neurólogo en Neurotraining “

¿Tiene cura?

Hoy en día no se tiene un tratamiento que cure totalmente la enfermedad de Parkinson. Pero las probabilidades de vivir muchos años con menos discapacidad cada día son mayores, gracias al conocimiento del que disponemos actualmente y los recursos a los que se puede tener acceso.

Además de los síntomas que todos conocemos de la enfermedad, ¿qué más hay detrás de alguien que tiene Párkinson?

Los síntomas de la enfermedad son muy variables. La pérdida del olfato, el estreñimiento, el dolor de articulaciones, calambres, contracturas musculares súbitas, alucinaciones, ilusiones, disminución del estado de ánimo, pueden ser comunes.

¿Podemos hacer algo para prevenirla?

La investigación actual persigue conocer la influencia en algunos hábitos de vida que podrían acelerar la aparición temprana de la enfermedad, así como la mejor forma de disminuir la progresión de discapacidad.

¿Y tomar medidas para retardar su avance?

Sabemos que algunos estimulantes pueden disminuir el riesgo de progresión rápida, de la misma forma que, en sentido contrario, el estrés y la depresión favorecen la severidad de los síntomas.

¿A qué edad suele aparecer?

Solo un 5-10% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tendrán menos de 50 años al momento del diagnóstico. Este porcentaje se duplica a partir de los 60 años, estimándose que 2-3% de la población mayor de 75 años presenta síntomas asociados a la enfermedad. Cada vez es posible hacer el diagnóstico más temprano, y esto contribuye a ver más casos en personas con Parkinson juvenil, sin dejar de señalar que la influencia hereditaria es la principal causa de ver más casos a edad temprana.

¿Cuántas personas están afectadas por la enfermedad en RD?

La prevalencia del Párkinson en República Dominicana no ha sido establecida con métodos estadísticos confiables. Existen iniciativas multicéntricas que la sitúan en un 2% de la población, similar a países de altos ingresos, sin embargo, se ha demostrado una mayor prevalencia en migrantes latinos de habla hispana en los Estados Unidos.

¿Qué esperanza de vida tiene una persona con Párkinson?

La enfermedad en sí misma no conlleva un riesgo significativo de mortalidad asociada, por lo que las personas que la padecen vivirán uno o dos años menos que la población general. Es importante saber que las variantes de la enfermedad influyen en el pronóstico.

¿Cuáles son esas variantes?

En la enfermedad de Parkinson clínicamente predominan las formas con temblor dominante o aquellas donde la rigidez y lentitud del movimiento son más severas. Estas últimas se asocian a menor respuesta al tratamiento y una mayor tendencia a desarrollar un deterioro cognitivo. Mutaciones en el SNCA/PARK1 se han relacionado con esas formas de peor evolución.

¿Qué tratamientos existen?

Existen medicamentos que reducen de manera significativa los síntomas y la discapacidad por la enfermedad. Levodopa, agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la monoamino oxidasa, toxina botulínica, baclofeno, como los principales agentes farmacológicos. La estimulación cerebral profunda en casos seleccionados es una opción de cirugía para la enfermedad de Parkinson.

¿Qué es lo más difícil de sobrellevar para una persona que sufre este mal?

La discapacidad para movilizarse sin duda es la mayor carga relacionada con la enfermedad.

¿Qué consejos sugiere a la familia de personas con esta enfermedad?

Informarse correctamente, anticiparse a las posibles complicaciones e intentar cada día vivir mejor.

¿Qué líneas de investigación se están llevando a cabo en torno a esta dolencia?

Actualmente la doctora Rossy Cruz dirige el mayor proyecto genético de la enfermedad en la República Dominicana, que pronto estará disponible para mejorar el abordaje de este padecimiento en la población afectada.