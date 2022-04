Una cocker delicada

Pregunta: Buenas noches, Doctor. Necesito su ayuda: tengo una cocker spaniel de un año y cinco meses y estoy muy preocupada porque he notado que casi no le gusta tomar agua. La toma cuando yo se la doy y no mucha. También noto que cuando la saco a caminar orina una vez, bien y después todo el camino ella hace como que va a orinar, pero no hace nada. ¿Qué puedo hacer? No quiero que se enferme. Cuento con su sabio consejo y lo felicito por esta columna.

Respuesta: Cuando se convive con una mascota es muy importante conocer sus hábitos, y entender sus reacciones. Así podrás identificar si el animal está enfermo o no.

Es totalmente normal que cuando la sacas a la calle su primera micción (pipi) sea normal y que luego vaya haciendo poquito o nada, no te preocupes por eso. Si tu perrita no expulsa orina por largos periodos en su primera vez que la sacas, debes de ir a la consulta con el veterinario y realizarle las pruebas necesarias para que te aconseje qué tratamiento seguir para corregir esto.

Es muy importante que le demos buenas cantidades de agua a diario para que su organismo pueda eliminar de manera natural todos los desechos y mantenga el cuerpo equilibrado y limpio.