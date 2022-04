Tania Báez: “Soy apasionada al 100 %”

Del entretenimiento al empoderamiento, así ha cambiado la carrera de Tania Báez en los últimos años. Un nuevo propósito de vida con el que no solo ha encontrado la felicidad, sino que ha logrado hacer felices a muchas mujeres. ¡Bravo por Tania!

¿Por que´ o quie´n te pasari´as una noche sin dormir?

Por amor.

¿Qué tarea tienes pendiente?

Escribir un nuevo libro que ayude a las mujeres a soltar el desgastante rol de salvadoras para que emprendan el transformador camino de rescatarse a sí mismas.

¿Tu capricho ma´s extravagante?

Creer en mí.

Pide tu co´ctel favorito…

Caipirosca de limón dulce.

¿Qué comerías a cualquier hora y cualquier día?

Casabe tostado con aceite verde, pimienta y sal.

De todas las tareas dome´sticas, ¿cua´l es para ti la ma´s tediosa?

Definitivamente, planchar.

¿Que´ normas incumples ma´s a menudo?

No pedir permiso para hacer lo que el corazón me indica; reír a carcajadas y no aceptar imposiciones de etiquetas.

¿Y que´ libro has dejado por imposible?

Muchos (Risas).

¿Qué libro recomendarías a ciegas?

En mi caso los temas y autores de mis libros tienen mucho que ver con mi situación e intereses del momento. Hace unos meses, en medio de momentos retadores, descubrí “Rota se camina igual”, de Lorena Pronsky. Pero en otras fases recientes disfruté mucho de Isabel Allende con “Mujeres del Alma mía”, o Jean Shinoda Bolen y su libro “Las brujas no se quejan”. Los libros son mis mejores amigos, han sido brújula y respuestas. Es difícil para mí referirme a solo uno…

Te reconoces absolutamente negada para...

Hacer cosas a medias. Soy apasionada al 100 %.

¿A quie´n le debes una invitacio´n desde hace tiempo?

Le debía a mi niña interior, pero hace poco la he reencontrado.

Tras 35 años en la TV, ¿hay algo que eches de menos?

Hacer entrevistas y resaltar el lado humano de personajes públicos. Era un área que disfrutaba mucho.

¿Qué respondes cuando te preguntan a qué te dedicas?

Como propósito de vida, creadora de conferencias y cursos sobre Empoderamiento y Comunicación. Mentora y entrenadora de expertos en comunicación y empoderamiento de su mensaje. Estoy creando una comunidad para, a través de formaciones, acompañar a mujeres a conectar con su poder, sentirse mentalmente fuertes, felices y exitosas sin sacrificar lo esencial. Y como oficio me dedico a hacer más lo que me haga feliz.

¿Qué hecho en particular te impulsó a cambiar tu carrera?

Ya no sentía que mi trabajo me retaba, era un cómodo techo de cristal que me mantenía en una rutina que robaba propósito a mis días. Entonces me di cuenta de que mi pasión por comunicar se había transformado para pasar de los escenarios del entretenimiento a los de empoderamiento.

Ayudar a encontrar el equilibrio de las mujeres es gratificante, ¿qué caso te ha impactado más?

Comprobar que detrás del “éxito” de muchas mujeres reconocidas hay muchas oportunidades con relación a nuestra autovalía y merecimiento.

¿Cuánto de psicología hay en tu trabajo?

Debe haber, pero no soy psicóloga, hablo desde mi experiencia de dolor, pérdida, amor, resiliencia y transformación.

Conocer a Oprah fue…

La materizalización de un sueño.