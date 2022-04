Si no priorizas tu dinero, alguien lo hará

Si no tienes planes tu dinero no te alcanzará para lograr tus sueños. Se aparecen emergencias y muchas necesidades que quizá no son tan necesarias.

—¿Por qué siempre que tengo dinero pasa algo que se desaparece, Diego Sosa? -me preguntó una persona hace unos días.

—¿Tienes una lista de tus prioridades? -le dije-. Incluyendo tus gastos corrientes, ahorros y gustos, ¿qué quieres lograr?

Su respuesta, después de un breve y tenso silencio, fue un tímido no. Sabía que mi pregunta era capciosa y no tenía claro para dónde quería llevarla.

Muchas personas me refutan que no pueden priorizar porque el dinero no les alcanza. Es hasta paradójico, si tengo recursos limitados y quiero salir airoso no puedo dejar de priorizar.

Pensemos en un negocio: Reciben ingresos y los dedican a hacer una fiesta para los empleados. O contratan más empleados. Pero no compran la mercancía que venderán el siguiente mes. ¿Qué pasará?

Claro, tendrán que acudir al banco para conseguir el dinero de comprar los productos. No avanzarán a buen ritmo por el atraso. Por lo que necesitarán más dinero para pagar los sueldos. Y todo por no haber priorizado lo prioritario. Como dice el dicho: Lo más importante es hacer que lo importante sea lo importante.

Pasando el ejemplo a lo personal. Nos llega un ingreso, sea un salario o pago de algún cliente si somos autónomos, ¿comenzamos a gastar según lo que tenemos disponible?

Veo cómo el día de cobro en las empresas muchos empleados salen a almorzar a restaurantes. Los días siguientes tienden a pedir comida. Mientras que los días antes del cobro llevan comida desde sus casas y estiran lo que les queda en la cuenta para que alcance para lo básico. ¿Son los mismos que dicen que el salario no alcanza?

Al usar sin distinción nuestro ingreso, estaremos obligados a restringirnos de más antes de recibir nuestro nuevo ingreso.

El que tiene la facilidad del dinero plástico tiende a cometer más pecados. Esa red de seguridad le da la tranquilidad de que podrá gastar en lo prioritario si el dinero disponible se termina. Lo malo es el castigo que le pondremos al siguiente mes, cuando tengamos que pagar el desfase.

Al final de cuentas terminamos buscando paracaídas que amortiguan la caída, pero no son la solución adecuada.

Si queremos que el dinero alcance y no está alcanzando, hay que planificar cada compra. ¿Te parezco exagerado? Te diré que prefiero parecerlo y no tener la presión de necesitar y no tener.