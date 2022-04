Pregunta: Estoy desesperada Dra. Simó, tengo un matrimonio que me está llevando a la locura, mi ansiedad está al borde, le cuento que este viacrucis empezó cuando él conoció a una chica en su trabajo hace dos años y desde entonces yo estoy viviendo un infierno. Al inicio no me había dado cuenta de nada, pero con el tiempo mi esposo cambió, entraba y salía de la casa sin decirme nada, su celular era su refugio y un día decidí ir a su oficina y fue como si yo le hubiera hecho lo más grande de la vida. Nos separamos unos días, pero lo perdoné pensando que cambiaría, pero no fue así, el siguió con esa mujer y lo último que ocurrió es que me confeso que nos ama a las dos. Ya usted se puede imaginar cómo estoy desde ese día, no como, no duermo y lo único que quiero es morirme, ¿cómo es que alguien a quien le dedicas tu vida te dice que también ama a otra y que no puede elegir solo a una? Yo lo amo y quiero salvar mi matrimonio, ayúdeme.

Respuesta: Mi querida como bien dices, realmente no me puedo imaginar lo que estás viviendo, pero si puedo asegurarte que de nada sirve querer salvar un matrimonio cuando tú estás perdida en él. Con esto no quiero que pienses que la solución es dejarlo porque nadie puede recomendarte eso, pero pienso que lo primero que necesitas conseguir es estar en paz contigo misma para que desde allí sepas tomar las mejores decisiones.

No será un proceso fácil pues son muchas las cuestionantes que te dan vuelta en la cabeza, pero desde ahora te digo que no tendrás respuestas a las mismas y que debes aprender a introducir pensamientos más nutridos en tu día a día.

La buena noticia es que ya has dado el primer paso, que fue desahogarte y escribir desde tu dolor y debo felicitarte, ahora toca seguir avanzando, despacio, pero con la firmeza de que será lo mejor para ti. Sé que el miedo te quiere llevar rápido por este proceso, pero esa no es la solución, la solución está en comenzar a entenderte, amarte y aprender a lidiar con tu malestar viéndote como la prioridad de todo el proceso, no el matrimonio, pues al final si no estás bien, es imposible que el matrimonio lo esté.

Quiero que busques ayuda de un psicólogo clínico que pueda acompañarte en tu proceso para que te sientas guiada y no contaminada, verás que con las terapias irás entendiendo que hay cosas que no puedes controlar y que es mejor aprender a lidiar con eso, sabrás cómo gestionar el dolor de una forma sana donde no es cuestión de buscar culpables, sino más bien sanación, perdón y aceptación.