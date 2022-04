6 señales de que gastas mal

Buscar más dinero para gastarlo igual no solucionará problemas financieros. ( LUIGGY MORALES )

Si has tenido un aumento de ingresos y al poco tiempo el dinero no te alcanza, el problema no está en lo que ganas, sino en cómo lo gastas.

Buscar más dinero para gastarlo igual no solucionará problemas financieros, ni hace que alcancemos lo que deseamos. Yo me concentraría más en revisar mis gastos para ponerle solución a los desperdicios.

Veamos 6 señales de que estamos gastando mal:

1. No sobra: Si al terminar un ciclo de cobranza no tenemos un sobrante en nuestra cuenta es hora de revisar bien. Por lo general esto nos pasa porque vamos gastando de acuerdo a lo que hay disponible. Al punto que, si poco antes de volver a cobrar tenemos un saldo a favor, algo aparece que lo aniquila.

2. Preocupación por fechas: El día de pago de la tarjeta de crédito es una de esas fechas que suelen preocupar a los que no están haciendo el mejor uso de su ingreso. Algunos dicen que es por la fecha, ya que está lejos del último cobro. La primera recomendación es cambiar la fecha. Y si no es posible, pague desde que le llegue la factura. Otras fechas son los pagos recurrentes, como los servicios de energía entre otros. Y también algunos pagos semestrales o anuales, como seguros, impuestos, escolaridad, etc. Para estos hay que guardar todos los meses, lo que en mi libro Arco Iris Financiero defino como penahorro.

3. Querer un aumento para cubrir gastos: Este es un síntoma típico del que no maneja bien un presupuesto. No se arropa hasta donde la sábana le alcanza y luego termina con inconvenientes para cubrir sus gastos prioritarios. Cuando no alcanza para pagar lo obligatorio es porque realizamos gastos superfluos. Si queremos ganar más podemos capacitarnos. Pero eso por sí solo no resolverá el problema, porque aumentaremos de inmediato nuestro gasto.

4. Atrasos en las tarjetas: Si nos pasamos 2 meses financiando la tarjeta es porque no las estamos manejando asertivamente. Si nos pasa varias veces al año, es hora de tomar cartas en el asunto. Consolidar deudas, disminuir límites y hacer un presupuesto para gastar de acuerdo a lo que podemos sería mi fórmula sugerida.

5. Tienes un fondo de emergencias: Una señal de que tenemos miedos a que algo pase es tener un fondo dedicado a imprevistos. Un evento económico inesperado se convierte en emergencia cuando no tenemos dinero para hacerle frente. Mi recomendación es tener dinero. El fondo especial hace que una vez lleguemos a él dejemos de generar más patrimonio, por lo que me parece una mentalidad de corto plazo y que retrasa.

6. Sobra, pero tienes miedos: Desde que el temor financiero forma parte de nuestra vida nos damos cuenta que algo no hemos hecho correctamente. A pesar de que no consumimos todo tenemos temores, es un indicador de que lo gastaremos, no lo convertiremos en inversión. Aprender de inversiones y de inmediato convertirlo en patrimonio es el siguiente paso.

Algunos creen que les falta dinero para llegar al próximo cobro, otros piensan que les sobra mes. La verdad es que tenemos tiempo y dinero, debemos utilizarlo de la mejor manera si queremos vivir tranquilos en cuanto a nuestras finanzas personales.