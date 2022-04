Quiere cambiarle la comida al perro

Pregunta: Hola Dr. Edwin Munir:

Tengo un Pug de 9 años y siempre ha estado acostumbrado a comer comida de casa (carne molida, pollo, jamoneta, etc.), pero me gustaría cambiarle a comida para perros. ¿Es muy tarde para esto? ¿Cómo podría hacer esta transición?

Saludos

Juana.F

Respuesta: No es tarde; solo debes ser fuerte y tener paciencia, lo que vas a hacer es ponerle comida para perro a su hora habitual en su plato normal, vas a notar que no va a comer, 10 minutos después le retiras el plato con la comida y no le vuelvas a poner hasta el otro día de su hora de nuevo, vas a seguir así por varios días, no te preocupes, déjalo sin comer, por eso digo que debes ser fuerte porque la mayoría de las personas a los dos días les dan comida casera de nuevo, si sigues este consejo vas a ver que en menos de una semana tu perro se comerá toda la comida, puedes estar tranquila que a tu perro no le pasará nada, ni se enfermará por no comer en ese proceso, tenle su agua fresca siempre disponible, debes de poner claro en la casa lo que vas a hacer porque si alguien de la casa sin tú saberlo le da comida no funcionará la transición.

¡Suerte!