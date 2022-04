La hija no quiere estudiar

Pregunta: Hola doctora Simó. Tengo una adolescente que casi está terminando el bachillerato y me dice que ella no va a la universidad, que piensa dedicarse a las redes sociales. Realmente para mí esto es demasiado pues soy madre soltera desde hace muchos años y realmente me he dedicado a mis dos hijas. La mayor, que tiene 17 años, es la que quiere ser instagramer y la pequeña tiene 12. Yo me pregunto ¿en qué me equivoqué? ¿Dónde fallé como madre para que mi hija me diga esto? No es que menosprecie lo que mucha gente hace por las redes, pero ella es una estudiante sobresaliente.

Respuesta: Hola querida madre, es normal que te cuestiones y hasta pongas en duda muchas de las cosas que como madre hiciste en la dinámica, pero ese no debe ser tu empuje. Realmente estamos viviendo una época donde la prontitud es el protagonista de la vida de los chicos, los cuales quieren las cosas rápidas y con el mínimo esfuerzo. Pero los padres tenemos la responsabilidad de guiarlos para que ellos entiendan que hay cosas que a pesar de verse fácil realmente no lo son.

Te recomiendo sentarte con ella y pedirle que te enseñe cómo ella ha planeado esta nueva etapa, deja que hable, que exprese su sueño, luego le pedirás que te enseñe algunas de las cuentas que ella sigue y entre ambas las analizarán.

Es importante enseñarle que ya existe carrera para dichas áreas y que, aunque muchos de estos no la han estudiado, necesitan tener un contenido que se sostenga en el tiempo.

Le explicarás que muchas de esas personas deben tener una base para lograr su objetivo y que no te opones a que ella realice en su momento algún tipo de contenido apropiado o con un fin, pero si ella desea sostenerlo en el tiempo debe estudiar. Dile que si se siente confundida puedes llevarla a un psicólogo que le aplique evaluaciones para determinar cuáles son sus mayores aptitudes y pueda desarrollarlas. Lo importante en todo este proceso es que no te niegues de entrada, más bien dile que si va hacer las cosas que las haga bien y que todo en la vida requiere esfuerzo, entrega, constancia, compromiso y aunque en las redes todo se ve bonito ,no lo es, que existen muchas presiones y gente malintencionada.