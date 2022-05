Sin suerte en el amor

Pregunta: Hola Dra. Simó, me siento tan devastada, realmente me duele hasta la vida, le doy gracias a Dios que las personas tenemos esta vía para desahogarnos con usted. Le cuento, soy una mujer de 39 años, nunca me he casado, pero con mi última experiencia en definitiva no tengo suerte en el amor, me tocan siempre los malos, los hombres que son súper encantadores al inicio, pero después todos terminan siéndome infiel. La razón principal por la que le escribo fue porque conocí a un joven que estaba separado de su esposa hace tiempo y fue tan especial conmigo que nunca pensé que después de 6 meses de amores, el me confesaría que seguía amando a su esposa y que necesitaba luchar por su matrimonio. No le puedo explicar cómo me sentí, la más estúpida, la mujer que no tiene suerte, el hazme reír de todos y mis padres no me ayudan a sentirme mejor pues me reclaman que ya debería estar casada y con hijos y realmente me siento presionada. Yo no quisiera perder a este chico, pero después que habló conmigo, él me bloqueó y dejó de seguirme en las redes y siento que jugó conmigo pues de un día para otro él simplemente decidió rehacer su vida y me sacó de su ecuación. Yo por otro lado he investigado y hasta me enteré que está visitando a su ex pareja (¡qué fuerte!) y ¿dónde está lo que sentía por mí? ¿Usted qué cree que le pasa a él? ¿Volverá conmigo? ¿Debo seguir buscándolo? La que no tiene suerte en el amor.

Respuesta: Mi querida lectora ante todo creo que deberías plantearte otro título y comenzar a entender que eres lo que piensas y leyendo tu carta veo que tienes algunas creencias que no te ayudan a ver las cosas desde una perspectiva más sana para ti.

No existen personas con mala suerte, lo que existe son elecciones equivocadas, basadas en lo que crees debería ser el amor y lo que entiendes debe asumir una pareja. En segundo lugar, pienso que el hecho de tener esa edad y no estar casada no te hace menos mujer ni te debe llevar a elegir cualquier cosa. Y por tercero, creo que a diferencia de otros chicos, este fue honesto (entiendo duele su sinceridad) pero prefirió decirte cuales eran sus planes y cortar.

Es un error ahora querer entender sus razones o buscar manera de entablar conversaciones con él, pues debes asimilar que siguió otro camino donde no estas incluida. El cuestionarte si te quiso o no ya no te sirve de nada, no cambiara las cosas.

Duelen los limites, pero es la forma de demostrar que el otro está dispuesto a dar y que no. Pienso que es momento de trabajar esas creencias erradas que tienes sobre los hombres y lo recomendable es que lo hagas con la ayuda de un psicólogo que te proporcione las herramientas idóneas para ti, también pienso que sería muy bueno trabajar tu autoestima y tu dinámica familiar.