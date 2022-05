La gata se come sus crías

Pregunta: Buenos y bendecidos días Dr. Edwin. Mis gatas madre e hija, llevan tres partos últimos, y en cada ocasión se han comido las crías; no sé qué hacer. Son gatas con un comportamiento. Me gustaría saber el porqué de estas acciones, y a la vez saber qué me recomienda para solucionarlo. De antemano gracias.

Iris. P

Respuesta: Muchas veces los animales tienen comportamientos que nos sorprenden, como es tu caso, pero todo lo que hacen los animales tiene un motivo, cuando los gatos se comen a sus crías, hay muchos factores, por ejemplo: puede ser una gata primeriza, que no tiene instinto materno, crías nacen enfermas y la madre se da cuenta de esto y entonces los abandona o se los come, otro factor es el estrés, si la gata ha vivido mucho tiempo estresada en el entorno que vive puede dar lugar a esto, gatas que paren por cesáreas y al presentarles a los gaticos ella no los reconoce.

En fin hay muchos factores, como se indica, pero esto no es tan común, pero sucede, cuando tu gata vaya a parir debes observarla bien y a sus crías. Si aún tiene gatitos a los que no está cuidando, o si ya ha atacado a otro gatito de la camada, tendrás que retirarle las crías y criarlas tú misma.

Si ella sigue este comportamiento lo ideal sería esterilizara para evitar que eso se repita.