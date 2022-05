Abro al azar las páginas del Quijote y me zambullo en el libro que más me ha hecho reír, imaginar, reflexionar, disfrutar. Cuando mi pasión por la novela cervantina y mi pasión por las palabras se conjugan aparecen las ideas más peregrinas. Hoy se me ha ocurrido buscar qué palabras guarda el Diccionario de la lengua española nacidas del universo de del hidalgo manchego y de su creador, don Miguel de Cervantes Saavedra.

Algunas voces registradas en nuestro Diccionario llev an en su origen el apellido de don Miguel de Cervantes. Son términos que, aun partiendo de un apellido, por lo tanto, de un nombre propio, son nombres comunes, por lo que debemos escribirlos con minúscula inicial.

Hablamos de cervantismo cuando nos referimos a la influencia de su obra en todas las áreas de la creación y el pensamiento; también, cuando lo hacemos a la dedicación al estudio de la vida y la obra del genial Manco de Lepanto. Asimismo, usamos este sustantivo cuando queremos aludir a una expresión o locución que vinculamos directamente con su estilo en el uso de la lengua española. Llamamos cervantistas a quienes se especializan en el estudio de la vida y obra de don Miguel. Decimos que algo es cervantino, o cervantesco, cuando es obra de Cervantes o se relaciona con él: Me encantan los prólogos cervantinos. También le aplicamos este adjetivo a aquello que tiene los rasgos característicos de la obra de Cervantes: Madame Bovary o Moby Dick son novelas cervantinas.

Y, por último, reservamos el término cervantófilo para aquellos aficionados a atesorar las obras de don Miguel; en fin los hay, como yo, devotos de don Miguel de Cervantes, Príncipe de los Ingenios, afectos a lo que creó para que nosotros hoy siguiéramos riendo, imaginando, reflexionando, disfrutando. Aquí una cervantófila confesa.