Con el período ella no quiere

Pregunta: Hola Dra. Simó, le cuento que me considero una mujer abierta ante los temas de sexualidad, pero me está pasando algo con mi actual pareja que me tiene incómoda y es que a él le gusta tener relaciones sexuales cuando me llega mi periodo menstrual y realmente para mí es incómodo, pues el tema de higiene no me deja concentrarme, además de que no me siento igual, entre el olor a sangre y lo muy lubricada no llego a concentrarme de igual forma que cuando no tengo la regla. Le he dicho de todas formas que no estaré con él pero entonces él termina molesto conmigo y hasta me deja de hablar y siempre me dice que soy una egoísta y que eso es lo que me pide y que no le ve nada de extraordinario estar así con él y con todo eso termino cediendo ante su petición.

Respuesta: ¡Hola! Lo primero que quiero explicarte es que ser abierta ante el tema de sexualidad no significa que deseemos hacer todo en temas de sexo, es más bien tener la capacidad de conversar sin tapujos con el otro sobre lo que me gusta o no, y partiendo de esa definición veo que tratas de conversar, pero estás con alguien que solo se centra en su placer y nada más.

El problema aquí es más que una penetración con el periodo menstrual, siento que aquí hay una transgresión de los límites que tratas de expresar y que tu pareja simplemente no toma en cuenta tu posición y esto no es para nada bueno en la relación.

Pienso que debes sentarte a conversar con él y decirle cómo te sientes ante su necesidad de que las cosas se hagan como él diga, hablarle de que es tu cuerpo y que necesitas sentirte cómoda con lo que hagas en el acto sexual pues así no disfrutas y que no es válido solo hacerlo por complacerlo.

Cuando termines de expresarle todo esto, le preguntaras qué entendió, pues es lo único que nos asegura que tu pareja luego no diga que nunca le has dicho abiertamente tu disgusto, también en este momento puedes tocar el tema de la lubricación ya que quizás uno de los motivos por los que le guste es por el nivel de lubricación que tienes y este sería un buen tema a tratar para ver cómo está tu lubricación en el acto sexual.

Cuando él termine de expresar lo que entendió, le pondrás límites claros donde le expresaras que no seguirás haciéndolo y que lamentas mucho que trate de manipularte a través de esto, pero que si quiere molestarse es su derecho y que ya no accederás a su demanda.

Es importante que entiendas que él no se sentirá cómodo, ni le gustara tu posición y esto se debe a que a la gente no le gusta escuchar por respuesta un no, pero es la única forma de que tu intimidad no se vea erosionada en el tiempo por un tema que podría resolverse fácilmente.

Dejas pasar los días y cuando llegue tu periodo y él intente buscarte solo indicas que no tienes deseos y no expreses en ese momento el discurso, solo actúa y si él se aleja, debes asumirlo y dejar que pase su mal momento, pues puedo asegurarte que tu posición es la que llevará a que con el tiempo la relación no se dañe.