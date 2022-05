Liliam A. Pérez: “La atención sanitaria no se le niega a nadie, no importa su estatus migratorio”

El sistema de salud Montefiore tiene 10 hospitales alrededor de la ciudad de NY y, por su ubicación de El Bronx, lo ha convertido en el proveedor número uno de la comunidad dominicana que reside en esta ciudad, el cual recibe un 85 % de fondos públicos para su funcionamiento, y es aquí donde entra Liliam. La dominicana es el enlace entre el hospital y el gobierno, y se encarga de mantenerlos informados de sus necesidades para que la comunidad tenga acceso a una salud de calidad. Montefiore también es la principal empleadora de la región, con un gran porcentaje de doctores dominicanos y tiene a su cargo la Escuela de Medicina Albert Einstein, que durante la pandemia se enfocó en investigaciones para tratamientos contra el COVID-19.

—Los dominicanos siguen emigrando a la ciudad de NY, muchos de ellos de manera irregular, ¿cómo pueden recibir atención médica si presentan algún problema de salud?

Es un derecho civil y una ley federal, toda persona sin importar su estatus migratorio, ya sea indocumentado o no. Si un paciente viene con una emergencia le atendemos y si es necesario darle seguimiento a su salud también lo hacemos. No se le pregunta por su nacionalidad y no se requiere. Llegará un momento donde esos datos serán relevantes, pero no por el momento.

—¿Hay algún servicio médico en particular al que estas personas no puedan acceder?

Lo que sí puede afectar la condición migratoria de una persona es en los casos catastróficos, cuando por ejemplo la persona necesita un trasplante. Los tiempos de espera son muy largos y costos, y es un proceso en el que además nos aseguramos de que la persona que lo reciba va a poder cuidar de ese órgano recibido, que tenga una alimentación adecuada, los procesos de recuperación y otros factores.

—¿Puede un dominicano con una condición migratoria irregular tener acceso a un seguro médico?

Sí. Si la persona viene por emergencia le atendemos, luego le asignamos una trabajadora social dentro del hospital que se encargue de que reciba un seguro médico Medicaid y otros servicios a los que pueda aplicar. Hay fondos del Estado que están destinados específicamente para estas personas.

—Durante la pandemia, la comunidad dominicana fue una de las más afectadas por el Covid-19, ¿han podido identificar las razones?

La comunidad dominicana y la latina en general fue de las más afectadas. El coronavirus fue la causa de muerte para muchos, pero esto vino predestinado por las enfermedades preexistentes. Una investigación, realizada por Carlos José Rodríguez, un catedrático dominicano en nuestra escuela de medicina, identificó que las enfermedades principales con las que se vieron afectados fue el asma, enfermedades hepáticas, la diabetes y la hipertensión.