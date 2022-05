La perrita pierde el pelo

Pregunta:Buenas, doctor, tengo una perra tipo Chihuahua No. 3 pelo lacio, está dejando pelos donde quiera, ya la desparasité y la vacuné pero aún persisten, y para mí es hasta muy poco higiénico, me da vergüenza hasta con las visitas cuando vienen a mi casa. Agradezco me diga qué puedo hacer en ese sentido.

Respuesta: Tu mascota tiene lo principal que son sus vacunas y desparasitado al día. Pero no me dices en tu pregunta qué comida le das, espero que no sea comida casera porque eso es un factor muy determinante para problemas de pérdida de pelo, lo que te aconsejo es que le des un buen alimento de alta calidad como el que venden en las clínicas veterinarias y también le proporciones además de su alimentación cápsulas de omega y vitamina E, existen muchas marcas buenas en las veterinarias, esto ayudará a detener la pérdida de pelo y a la vez se lo pondrá brilloso y sano.

Pregunta: Buenas tardes doctor. Escribo por una inquietud. ¿Qué puedo hacer para que mi perro se acostumbre a los viajes en carro? ¿Le puedo dar algún medicamento ya que es muy necio? Es un fox terrier.

Respuesta: El fox terrier es una raza muy hiperactiva, necesita mucho ejercicio. Todos los perros se acostumbran si viajan frecuentemente y ya no molestará y viajará todo el camino con usted tranquilamente, pero debe darle tiempo. En cuanto a los medicamentos, estos los tienen las veterinarias. Son tranquilizantes que se toman 30 minutos antes del viaje y eso lo calmará un poco. Lo más recomendable es que te lo sigas llevando contigo y vas a ver cómo se acostumbrará. Será tu mejor compañero de viajes.