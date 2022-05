Rosa Mary Cruz: “No es lo mismo recibir un diagnóstico de esclerosis múltiple ahora que hace 30 años”

Conversamos con Rose Mary Cruz, vicepresidenta de “Renacer, Fundación Dominicana de Esclerosis Múltiple” sobre los síntomas de alerta de esta enfermedad, la prevalencia en el país y los tratamientos que existen en la actualidad.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

Es una enfermedad crónica, autoinmune, inflamatoria y degenerativa del sistema nervioso central. Es causada por el daño a la vaina de mielina, la cubierta protectora que rodea las neuronas.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas varían dependiendo de dónde ocurran las lesiones o placas. Entre los más comunes están visión borrosa, visión doble o pérdida de la visión; entumecimiento o debilidad en una o más extremidades o tronco, temblores, falta de coordinación, alteración del equilibrio, fatiga, mareos, problemas de función intestinal y/o vejiga, entre otros. Por eso se llama la enfermedad de las mil caras, porque hay infinidad de síntomas por pacientes.

¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad en República Dominicana?

Lamentablemente no tenemos estadísticas específicas que puedan arrojarnos un dato exacto, pero hasta ahora se ha establecido que afecta 2.5 por cada 100,000 habitantes, por lo que puede considerarse hasta ahora que tenemos una prevalecía baja.

¿Se puede llevar una vida normal con esclerosis múltiple?

Definitivamente sí. No es lo mismo recibir un diagnóstico de esclerosis múltiple ahora que hace 30 años. Los avances de la ciencia nos favorecen. Lo que necesitamos como pacientes es atender los síntomas, cuidarnos integralmente y no hacer de la condición el centro de nuestra vida. Saber que está, pero que no lo es todo.

La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres. ¿Por qué?

Es así, estadísticamente a nosotras nos impacta más. Sin embargo, puedo decirte que en el país hay un número significativo de pacientes, aunque claro las mujeres somos mucho más. El “por qué” es algo que aún no ha podido encontrarse.

¿Cuáles tratamientos existen al momento para esta enfermedad?

Hay una variedad importante que responde a la realidad de cada paciente y el tipo de esclerosis múltiple que tenga. Van desde tratamientos de inyección subcutánea que se aplica interdiaria hasta infusiones que se colocan semestralmente. Estos tratamientos han sido una respuesta oportuna para mitigar las crisis y retrasar la progresión de la enfermedad. l