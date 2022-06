Los hijos y la separación

Pregunta: Hola doctora, mi pareja y yo tomamos la decisión de separarnos porque ya no nos entendíamos y él me dice que no me quiere y que esto pasó por mi culpa. Tenemos dos hijos y 7 años de matrimonio. ¿Cómo les afecta esto a mis hijos? La niña tiene 4 años y el niño 11 meses. Muchas gracias de antemano.

Respuesta: La separación impacta a los hijos en la forma como los padres lo hagan, es decir, en las acciones que se den en el transcurso del proceso y luego del mismo, así como la posición de cada uno ante el rol que deben continuar desarrollando como progenitores que obviamente no debería verse afectado, pues los tutores se divorcian del lazo como pareja, no como padres y deben tratar de no involucrar a los hijos en ese difícil proceso, pues realmente si ya ustedes están seguros de lo que es mejor para ambos, lo que necesitan es dar pasos para la separación donde sus hijos sientan la seguridad de que cuentan con ambos, aunque no vivan juntos.

Espero que tu ex entienda que no es cierto que esto se acabó por tu culpa, que esa es una posición bastante inmadura pues las cosas se acaban por culpa de los dos, uno por aguantar y quizás otro por abusar. En otros casos es por uno que no expresa y el otro no escucha y así podría mencionarte cientos de razones por las que una pareja no se pone de acuerdo y dejan de respetarse, acabando esto con el amor y el entendimiento.

Menciono todo esto para que lo pongas claro porque no me gustaría que tu ex lo utilizara en el mañana como pretexto ante los niños sobre su decisión, como queriéndote imponer toda la responsabilidad de dicha decisión por no querer hoy en día asumir su parte, buscando con esto verse como la víctima en el proceso.

En fin, lo importante es estar presente para tus hijos y que ustedes, aunque no sean pareja, tratar de ponerse de acuerdo en llevar adelante esos muchachos dejando a un lado orgullo y resentimientos, pues no es justo que ellos sean los que paguen los platos rotos de sus malas decisiones.