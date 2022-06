No es un gesto sexual

Pregunta: ¡Muy buen día, doctor! Espero que me puedan asistir sobre una situación que presenta mi perrito Poodle. Hace alrededor de 10 días cumplió los dos meses de edad y está presentando signos de precocidad. Al ver gente se le monta en sus piernas y empieza a hacer movimientos de apareamiento. Lo curioso es que a mí, que soy su dueño, aparentemente soy al único que respeta y no lo hace. Quisiera saber si esto es normal en un perro de su edad o si tiene algún problema que se le pueda corregir con medicamento o con algún tipo de entrenamiento. Sin más por el momento y agradeciendo su atención a la presente me despido.

Respuesta: No se trata de un comportamiento de naturaleza sexual, no son movimientos de apareamiento. Los cachorros hacen eso para establecer su lugar dentro de la manada, esa es la manera que tienen de demostrar su superioridad sobre los demás perros. Por eso muchas veces puedes ver machos montando machos y hembras montando hembras, sólo establecen su dominio sobre el otro animal.

Recuerda que el perro viene del lobo y que los lobos tienen un orden social muy estricto que se establece desde muy pequeños. Por eso no lo hace contigo, porque reconoce tu superioridad; pero con los desconocidos, sean del género que fueren, lo va a hacer para que quede claro que él es el que manda. No te preocupes, no necesitas medicamentos ni entrenamiento, sólo necesitas dejarle muy claro que él tiene que quedarse en el suelo y que él ocupa el último lugar en tu grupo social, para que no vaya a montar gente cuando ya sea un adulto.