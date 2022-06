Detonantes dietéticos de la migraña

Como muchos saben la migraña es un problema común, se caracteriza por esos ataques recurrentes de dolores de cabeza que incapacitan a quien la padece, muchas veces acompañada de trastornos sensoriales y motores (Gazerani, 2020).

A pesar de que no contamos con un consenso de una dieta específica para la migraña, se han identificado múltiples factores dietéticos que pueden detonarla, así como, se han postulado una seria de estrategias dietéticas que puedan ayudar a palear con esta condición crónica.

La respuesta de una persona a un detonante dietético de la migraña dependerá de la cantidad, del tiempo de exposición que tenga al mismo, y de otros factores que hacen que sea realmente difícil establecer de forma generalizada las recomendaciones.

Entre los alimentos mas comúnmente señalados están:

- El alcohol (principalmente vino tinto y cerveza)

- Chocolate

- Quesos curados

- Carnes curadas o procesadas (salami, jamón serrano, salchichas, etc).

- Pescado ahumado

- Extracto de levadura (o yeast extract en inglés)

- Preservantes de alimentos que contienen nitratos y nitritos

- Edulcorantes artificiales (ej. Sucralosa conocida como Splenda y aspartame)

- Glutamato monosódico (presente en papas fritas, sopas chinas, comida rápida, cualquier comida china, etc.)

- Otros alimentos sugeridos incluyen las frutas cítricas, nueces, helado, tomates, cebollas, productos lácteos, cafeína y gluten.

Reconocemos también, que hay muchos detonantes de la migraña que no son dietéticos. Por ejemplo, el estrés, no dormir bien, no ejercitarse, por lo cual en ocasiones el evento puede deberse a una combinación de varios factores.

Para poder identificar cuáles son tus detonantes se realizan las siguientes recomendaciones:

- Mantenga un diario de comidas, donde con cada migraña pueda registrar lo que ha comido y luego evaluar similitudes.

- Algunos alimentos detonan la migraña inmediatamente y otros hasta dos horas después, si identifica un alimento como probable culpable suspenda por un mes su consumo y evalúe la mejora.

- Evite realizar dietas muy restrictivas y/o ayunos prolongados pues el hambre es un detonante conocido de migraña.

En ocasiones, estos ajustes nutricionales pueden mostrar beneficios en algunos síntomas de la migraña como la sensibilidad a la luz, el ruido, los olores, náusea y vómito pero no necesariamente en el dolor de cabeza per se.

Finalmente se recomienda ajustar todas las variables dentro de un estilo de vida saludable, que además de la dieta, incluye una hidratación adecuada, higiene del sueño, ejercicios de respiración o meditación y todo lo relevante alrededor de la salud mental.