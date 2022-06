Pregunta: Hola, doctora. Soy una mujer de 32 años que he vivido situaciones de vida difíciles, pienso que desde muy temprana edad. Un padre alcohólico, una madre depresiva que me dejó con mis abuelos a los 9 años, un tío que abusó de mi desde los 12 hasta los 16 y luego un esposo violento. Una vida difícil, pero a pesar de todo siempre he creído en la búsqueda de ayuda y he intentado dejarme asesorar. No le negaré que la última vez que asistí a un grupo de reingeniería pienso que he caído en un abismo de angustia que no me ha permitido pararme de una cama. Resulta que una amiga me invitó a un grupo del que me reservo el nombre, donde pasaríamos un fin de semana y en este grupo me insistían en que tenía que contar mi historia y realmente no me sentía cómoda en hacerlo. Hoy en día aun no me siento cómoda expresando las cosas, pero ellos me presionaron a un punto tal que solo me repetían que la única forma de sanar era contando mi historia y doctora, le aseguro que no me sentí nada bien después de que lo hice, al contrario, estoy peor. Ayúdeme, dígame qué hacer, siento que retrocedí.

Respuesta: Muchos aseguran que el hecho de contar sus historias resolverá los problemas y que con esto, se encontrará la cura mágica a las dificultades que habitan en ellos. Quizás llevan escondida una historia que les pesa y creen que por hacer una especie de exorcismo lograrán una sanación. Nada más lejos que la real terapia.

El cambio que requieres lo lograrás con psicoterapia y en grupos psicoterapéuticos donde te sientas cuidada y donde el ambiente sea seguro, manejado por psicólogos especializados en el tema. Abrirte demasiado rápido ante gente que no conoces solo logró revictimizarte, hacer que te sintieras humillada, vulnerable de nuevo y esa no es la misión.

Debes ser celosa con los espacios que busques para tu crecimiento, sanación y esparcimiento pues no todo lo que se pinta como bueno realmente lo es.

Por lo que me cuentas has vivido episodios traumáticos en tu vida, por lo que es necesario la psicoterapia la cual se basa en un relato de naturaleza muy personal que se comparte dentro de un contexto de protección y seguridad. Pero algunas cosas son difíciles de contar y cuesta tiempo alcanzar un lugar desde el cual referir con honestidad nuestra dolorosa historia traumática.

Así que, regálate la oportunidad de crecer desde el afrontar tu verdad, pero a tu velocidad con la ayuda de un profesional apto para el trabajo, que lo que te pasó te sirva de experiencia de que no todo lo que brilla es oro y que con tu salud mental no debes relajar.