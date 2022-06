Mi perro está flaco

Pregunta: Hola ¡Buenos días! Tengo un Rottweiler de 5 meses, tiene todas sus vacunas pero está flaco, lo desparasité y le gusta comerse sus heces, estoy preocupado, gracias de ante mano.

Respuesta: La coprofagia (cuando los perros se comen sus heces) es unos de los actos más desagradables que pueden ver los dueños de sus mascotas.

Existen varias teorías de por qué los perros hacen esto: deficiencias en vitaminas y minerales; cuando les pelean porque hicieron sus heces donde no debían, y se las comen para que no los regañen; mala digestión del perro, el alimento sale con el mismo olor y el perro vuelve a comer de sus heces, pero ninguna teoría de estas está comprobada. Lo que sí debes es corregir esa mala costumbre y solo se corrige en el acto, esto significa que debes estar pendiente del perro cuando haga sus necesidades y cuando vaya a comérselas decirle NO fuerte hasta que deje de hacerlo.

Pregunta: Hola doctor, tengo un cachorro que va a cumplir 2 meses, y nunca se ha bañado desde que nació, pero este ya está oliendo un poco mal, ¿ya lo puedo bañar aunque creo que está muy chiquito?

Respuesta: Los cachorros al nacer no necesitan ser bañado, en tanto duren con la madre que es aproximadamente 30 días, pero esto no quiere decir que no puedan bañarse, solo debes tener en cuenta con esa edad ellos son muy susceptibles al frío, así que cuando lo bañes procura que sea de día, que haya mucho sol para que la temperatura esté caliente para tu cachorro, y puedes secarlo rápido usando un secador casero pero tener el cuidado de no quemarlo.