Evelin Mena Toribio: “Donar sangre es una acción que salva vidas”

El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha ideal para aclarar dudas y recordar la importancia de regalar vida a través de esta acción; razón por la que hemos entrevistado a la doctora Evelin Mena Toribio, quien es hematóloga de adultos e internista.

¿Cuál es la importancia de donar sangre?

La sangre es un fluido indispensable y los sistemas de salud requieren tener una disposición permanente para asistir situaciones donde la vida corre peligro. A pesar de ser vital para la vida, de manera periódica se presentan problemas de abastecimiento en los bancos de sangre. Muchas personas no donan por desconocimiento o porque tienen mitos sobre este tema. Donar sangre es una acción positiva, pues salva vidas.

¿Qué hay de cierto en la creencia de que las mujeres no pueden ser donantes?

Es falso. La mayoría de las mujeres sanas que menstrúan pierden menos de 40-50 mL de sangre en cada período y, por lo tanto, el promedio de pérdida anual no excede los 650 mL. No hay razón para diferir a mujeres que están menstruando cuando asisten a donar sangre, a menos que indiquen que no se sienten bien. Las mujeres que relatan una excesiva pérdida menstrual y presentan niveles bajos de hemoglobina deben ser referidas para su evaluación clínica.

"Las mujeres embarazadas no deben donar sangre debido a su requerimiento incrementado de nutrientes, especialmente hierro, durante la gestación" Dra. Evelin Mena Toribio hematóloga e internista “

Además, es necesario evitar sobrecargas funcionales al sistema circulatorio materno-fetal; así también después del parto, las madres deben evitar donar sangre, no sólo para reponer sus reservas de hierro sino para promover una lactancia exitosa.

¿Cuál es el procedimiento para las personas con tatuajes y piercings?

Los individuos que se efectuaron perforaciones cosméticas (piercing) deben ser diferidos durante 12 meses. Es importante informar a los donantes potenciales acerca de los riesgos que acarrean las perforaciones y los medios para prevenirlos.

El maquillaje permanente y el arte corporal han sido asociados con sangrado, infecciones locales, y transmisión de hepatitis C y VIH. El riesgo de infección es especialmente alto cuando los tatuajes se hacen sin tener en cuenta los procedimientos apropiados de control de infecciones, tales como limpieza y esterilización de los instrumentos.

Los individuos que han sido tatuados y los que se efectuaron maquillaje permanente deben ser diferidos como donantes de sangre por 12 meses después de los procedimientos.

¿Muchas son las recomendaciones que indican que los donantes de sangre deben tomar agua o jugo de naranja para reponerla, es cierto?

La sangre solo se recupera con sangre, y una vez se extrae una cantidad de este fluido de un individuo sano existen las condiciones fisiológicas para la recuperación, el sistema sanguíneo posee los mecanismos idóneos para la compensación exitosa. Quizás sea una interrogante frecuente dado a que existe confusión respecto a la ingesta de alimentos entorno a la donación; y es que no debe pedirse a los donantes que ayunen con el propósito de donar sangre. Se recomienda que el día de la donación los donantes reciban y beban alrededor de 473 mL (16 oz) de agua al arribar al sitio de colecta. Esta práctica reduce el porcentaje de reacciones adversas a la donación.

¿Cuáles condiciones se requieren para donar sangre?

Son muchos los elementos a tomar en consideración, por ejemplo, la edad, peso y medicamentos utilizados por el donante. La OPS establece que los donantes potenciales deben tener al menos 17 años. La edad máxima para donar sangre por primera vez y para donaciones repetidas debe ser establecida en base a la condición de salud. Los donantes mayores de edad o los tutores de los menores que desean ser donantes deben firmar un consentimiento informado antes de la primera donación, la edad máxima aceptada para donar sangre varía desde los 65 - 80 años. Respecto al peso, los donantes deben pesar al menos 50 kg. Los individuos que pierdan en forma involuntaria más de 10 kg en los seis meses previos a la donación deben ser diferidos y referidos para ser evaluados clínicamente. - En el caso de los donantes que toman antibióticos, anticoagulantes o corticoesteroides; por el efecto acumulativo en el organismo, así como algunas sustancias con efecto teratógeno no deben donar sangre. Los donantes que cumplan estos requisitos pueden donar sangre cada 56 días.

¿Interfiere la relación sexual con la donación de sangre?

El virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, y las hepatitis virales B y C pueden ser transmitidas mediante las relaciones sexuales entre varón y mujer así como en las relaciones entre varones. Estos virus pueden transmitirse durante el período de ventana y durante la fase asintomática de la infección. Tener múltiples parejas sexuales, practicar sexo sin protección, practicar sexo anal, y varones que tienen sexo con varones, son consideradas conductas de alto riesgo, por lo que las personas involucradas deben ser diferidas como donantes de sangre durante 12 meses después de la última oportunidad en que tuvieron esas conductas.