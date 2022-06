Encontré uno que resuelve

Pregunta. Hola doctora. Tuve en una relación de aproximadamente cuatro años. Por motivos de desencantamiento la relación terminó, ya nada era igual, no me resolvía en nada, no me ayudaba en nada y decidí terminar con él a pesar de que lo quiero bastante. Pero hablamos del tema y siempre me decía que iba a cambiar y nunca cambió. Resulta que hace un mes yo conocí a alguien que es una muy bella persona, me trata bien, resuelve y me gusta doctora. Pero me da pena que nos vean juntos porque hace cuatro meses que terminé con mi otra relación. Recuerde que no es el tiempo, sino la persona, yo quería mucho a mi anterior pareja pero realmente busco progresar en este país tan difícil y lamentablemente él no sale de lo básico. Yo soy una persona de 20 años que trabajo y estudio y lo que yo quiero él ni me lo da ni se motiva a dármelo.

Respuesta. ¡Hola! Sería muy interesante que comenzáramos esta conversación definiendo para ti ¿qué es el amor? Pues, creo que lo que buscas como compañero es alguien que te mantenga, que como bien indicas que te “resuelva”. Es decir que asuma tu vida en el ámbito económico. Por lo que veo, eres una joven que recién está comenzando la vida y si solo basas la relación en que sean detallistas y que estén pendientes de tus necesidades entonces debemos cambiarle el nombre a la dinámica.

Con esto no digo que las parejas no se ayuden, claro que sí, la empatía es vital en todo proceso, pero otra cosa diferente es entender que la pareja es la responsable de mantenerte bien a nivel material. Eso no es lo que sostiene una relación, se requiere de otros aspectos básicos para que con el tiempo no se pierdan el respeto y donde la tranquilidad mental sea una apremiante.

Por un tiempo deberías quedarte sola y organizar tus prioridades, enfocarte en aquellas cosas que te apasionan y que te llevarán al lugar donde en un futuro podrás decir “esto o lo otro me lo compré porque yo me esforcé, no porque alguien me lo facilitó”. Aprende a valorarte por lo que eres, pero también aprende a valorar a todo aquel que te rodea no por su estatus económico o por lo que te pueda dar, sino por lo que puedan juntos lograr.

Los bolsillos se llenan y así mismo pueden quedar vacíos, pero el valor de una persona siempre le acompañará.