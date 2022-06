¿Ahogarán a la clase media?

La clase media no puede aumentar sus ingresos con facilidad, ni recibe ayudas estatales. ( LUIGGY MORALES )

La clase de ingresos medios es la que más sufre en las crisis. No puede aumentar sus ingresos con facilidad, ni recibe ayudas estatales. Y son los empleos que más desaparecen.

Los momentos que vivimos deben ponernos en alerta máxima. La clase de medios ingresos tendrá que pagar los platos rotos de tantos años de irresponsabilidad macroeconómica. Claro, ha sido una gran beneficiada de ese tiempo de pseudoabundancia.

Veamos primero los hechos:

· Más de 10 años de política expansiva. Gran parte de los gobiernos del mundo se dedicaron a gastar mucho tomando préstamos con el objetivo único de mostrar un crecimiento del PIB. La economía creció, pero las consecuencias eran muy fáciles de predecir… lo que comenzaremos a vivir en breve.

· Luego la pandemia. No se podía predecir, claro está. Pero los gobiernos siguieron su teoría expansiva en vez de corregir el curso. Todos rezaron para que le explotara la burbuja a otro gobernante.

· Que se conjuga con la guerra. Por sí sola no hubiese sido un detonante importante. Pero con la economía ya sobrecalentada con tanto dinero irresponsablemente emitido, la guerra vino a derramar el vaso ya rebozado.

¿Cuáles serán las consecuencias para la clase de medios ingresos?

· Inflación: todo cuesta más que antes. Al aumentarse la masa monetaria de manera irresponsable se crearon empleos insostenibles y una bonanza sin futuro afloró.

· Créditos altos: los bancos centrales buscan no darle tan duro a los mercados, mientras intentan no cargar demasiado sus monedas. Reducen la recompra de títulos dejando liquidez en el mercado, pero subiendo las tasas de interés central. La subida de los préstamos es importante, aunque no fácil de predecir. Todo seguirá siendo manipulado artificialmente.

· Ahorros desvalorizados: la inflación y la intervención de los bancos centrales podría mantener los rendimientos de los ahorros por debajo de la tasa de inflación. Una horrible noticia para los que han tratado de crear un ingreso estable para su futuro.

· Reducción de empleos: muchas empresas verán reducidos sus ingresos. Por lo que, así como crearon empleos en las buenas, los destruirán en la época de dificultad. Donde más se puede conseguir dinero es en los medios ingresos.

· Las grandes empresas no son benéficas: por lo que en su gran mayoría iniciarán su proceso de despidos más temprano que tarde. Buscarán ganar más en tiempos difíciles, eso significa que cualquier posición que puedan tachar o cubrir de forma más económica, tendrá movimientos.

¿Qué deben hacer los habitantes de la clase media?

· Poner las barbas en remojo: mirar bien lo que pasa a su alrededor. Poner atención a cómo se mueve el mercado y tratar de que la empresa aumente su facturación.

· Mirar opciones de ingresos alternativos: hará falta más dinero. O quizá podemos perder el empleo. Tener opciones vistas y capacitarnos para esas opciones puede ser una buena prevención.

· Reducir gastos: ya sea porque hace falta más dinero para comprar lo mismo, o porque debemos hacer reservas.

· Cuidarse de los préstamos: no tener deudas no productivas, tener en control las deudas que se poseen y conseguir tasas fijas a por lo menos 3 años sería lo básico. Pero, sobre todo, no entrar en nuevas deudas a menos que ellas vayan a producir o sean para cambiar el pago de renta por una vivienda propia.

· Tener liquidez: el dinero ahorrado habrá que moverlo con frecuencia de instrumento financiero. Las tasas estarán variando y no se puede uno quedar inmóvil, mucho menos atarse a largos períodos.

· Cuidado con los que venden sueños: es momento fértil para los especuladores. Sistemas Ponzi evolucionan con facilidad. Promesas de inversiones en negocios maravillosos les llegarán a diario. Hoy está muy de moda las criptomonedas… cuidado extremo, muchos ya quebraron y aún no lo aceptan.

La clase de medios ingresos es la que más sufre en la circunstancia que está al doblar de la esquina. Menos ingresos, menos empleos, altas deudas, menos flexibilidad, etc. han mezclado un coctel explosivo.

Por favor, si eres de esa casta toma las medidas previsoras a tiempo.