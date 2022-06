Ciclo de vacunación

Pregunta: Hola doctor les escribo porque recién tuve un caso de mi cachorrita de unos tres meses y medio con sospecha de Distemper, se le puso tratamiento por referencia de personas con perros y esta enfermedad, le daba prednisolona 0.5mg, lamentablemente mi perrita murió, y me quede con tanta incógnita, pudo haber afectado el uso de este medicamento, por favor espero su repuesta. Gracias.

Respuesta: El Distemper o moquillo canino es una enfermedad viral multisistemica altamente contagiosa, que afecta a los perros. No existe un tratamiento antiviral efectivo, por lo que el tratamiento es sintomático. Por eso lo más importante es la prevención. Los cachorros es muy importante vacunar a los cachorros a partir de los 45 días y cumplir con los refuerzos cada 21 días hasta completar el ciclo. Y es necesaria la vacunación anual para que nuestros perros estén protegidos, en mi consulta he tenido casos de ver pacientes adultos morir a causa de este virus por falta de refuerzos anuales. Dicho esto y contestando a tu pregunta, recuerda que existen muchas personas que tienen experiencia porque son criadores o tienen tiempos con sus mascotas, y con muy buena intención te quisieron ayudar, pero cuando se trata de un animal enfermo y más si se trata de este tipo de enfermedad que es muy delicada, debes poner a tu mascota en las manos del médico veterinario que es el que va a trazar las pautas del tratamiento que debe llevar, el Distemper es una enfermedad que cuando llegan los síntomas neurológicos los pacientes mueren y los que sobreviven al tratamiento que es muy difícil, quedan con secuelas graves a lo largo de su vida. Los medicamentos que le diste no tuvieron nada que ver con su muerte, el Distemper es una enfermedad donde la mortalidad está en más de 95% de mortalidad.