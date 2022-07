Matrimonio por papeles

Pregunta: Hola doctora, necesito su apoyo en algo no sé si estoy siendo dramática o exagerada. No sé qué opina usted de los matrimonios por “papeles” pero me ocurrió con mi novio, teníamos tres años de relación y hace unos días, así de la nada, me dijo que sus padres quieren casarlo con una amiga para que se vaya para Estados Unidos. Le dije que no había necesidad de hacer eso porque yo en su momento viajaré y que si él quiere después nos podemos casar y yo por su puesto me lo llevaría, también le dije que, si hacía eso, terminaría con él porque no me sentía bien ni tampoco me iba a sentir cómoda o feliz. Pues terminé la relación, porque siento que no me entiende ni comprende que el acto de matrimonio se debe respetar y se suponía que esa primera vez seria conmigo, no con otra persona por negocios. En verdad me duele el alma y el corazón a veces dudo en que, si tome la decisión correcta, pues a pesar de todo lo amo, aunque creo que él no valoró eso, pues me dijo que yo tomé la decisión de dejarlo no él y que no lo entendí, que sólo estoy siendo inmadura y no lo comprendo. Ayúdeme doctora me siento súper mal.

Respuesta: Hola mi querida, quiero ante todo felicitarte por la decisión que tomaste, pues demostraste que, antes que nada, hay un compromiso como pareja y si él no puede ser capaz de cumplirlo entonces significa que ambos buscan cosas diferentes en el amor.

En cuanto a la duda sobre la decisión que tomaste, creo que en el momento todo aquel que pasa por un proceso de ruptura no lo vera como correcto pues duele hasta los huesos, pero lo que te lleva a saber que si es lo más sano para ti es cuando te das cuenta que no eres la prioridad para la otra persona.

También, en situaciones como esas, tenemos emociones encontradas pues queremos entender las razones por las cuales nuestra pareja acciona de tal o cual forma y eso también nos desgasta.

Hay cosas que duelen, que son injustas, que no comprendemos y que no podemos controlar, por te recomiendo no insistir en tratar de entender sus razones, sino más bien asumir las tuyas y sentirte bien con todo lo que diste en este tiempo.

Ojalá él recapacite y quiera arreglar la situación y si lo hace debes poner las cosas más claras con relación a las prioridades en la dinámica de pareja.