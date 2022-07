La perrita juega duro

Pregunta: Hola. ¿Cuándo yo puedo cruzar a mi perra otra vez? Ella parió hace dos meses, pero parece que ya está en celo otra vez. Ella juega muy fuerte con mi otro perro; quisiera saber qué tiempo tengo que aguantarla para poderla preñar de nuevo. Mis perros son Pitbull. Gracias por su ayuda.

Respuesta: No es posible que la perra esté en celo nuevamente cuando acaba de parir hace dos meses, así que no te preocupes. No puede salir preñada otra vez, solamente necesitas que nuevamente llegue a sus días fértiles. En promedio a las perras les llega el celo cada 6 meses. Cada periodo de celo dura aproximadamente tres semanas y las señales o síntomas físicos de que una perra está en celo son la inflamación de la vulva y el sangrado que le sigue. Esta secreción dura una semana y después se convierte en un líquido amarillento que dura una semana más. Ya para la tercera semana, no hay secreciones visibles.

Con respecto a la otra inquietud que tienes, el juego es parte normal de la vida de los perros y no necesariamente tiene que ver con un cortejo. El hecho de que tu perra juegue muy pesado con el macho no significa que esté lista para aparearse nuevamente.