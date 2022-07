Un brote de esta viruela apareció en el Reino Unido el 29 de abril 2022, con un ciudadano británico que presentó síntomas luego de haber visitado Nigeria, país de África Occidental donde la enfermedad es endémica. La viruela del mono se puede transmitir de persona a persona. No es lo común. Lo común es que se contagie por el contacto directo de personas con roedores y primates. Con sangre y líquidos corporales a través de la piel y mucosas de esos animales infectados. Aunque no debe ser motivo de alarma, los países y la comunidad médica mundial deben estar alertas, porque se está expandiendo rápidamente.

La enfermedad se caracteriza por: fiebre, cansancio, dolores en el cuerpo, inflamación de ganglios y erupción de la piel, más frecuente en la cara, palmas de la mano y plantas de los pies.

No existe un tratamiento para la viruela del mono, lo que se hace es, mejorar los síntomas hasta que el virus deje de replicarse y la enfermedad desaparezca espontáneamente. Aunque comparten virus de una misma familia, la viruela del mono no es lo mismo que la viruela humana. Esta fue erradicada con la vacuna antivariólica y no existe desde 1980.

Es correcto pensar que las personas que han sido vacunadas contra la viruela humana, tengan alguna protección contra la viruela del mono. Y, aunque algunos países conservan lotes de la vacuna contra la viruela humana, son vacunas de primera generación que se han mantenido como reservas nacionales y no se recomiendan contra la viruela del mono, porque no cumplen con las normas actuales de fabricación y seguridad.

Existen vacunas seguras, de segunda y tercera generación (MVA – BN) aprobadas para la prevención de la viruela del mono, pero no para vacunación masiva, sino para trabajadores sanitarios y personal de alto riesgo, que debe inyectarse dentro de los cuatro días siguientes a la exposición para prevenir el contagio y la enfermedad.

En lo que va de este año, han fallecido por viruela del mono 72 personas en los países donde la enfermedad es endémica. Más de 3,000 casos han sido confirmados o sospechosos en 39 nuevos países sin fallecimientos. Y, aunque para la OMS por el momento no representa una emergencia de Salud Pública Internacional, debemos estar alertas, porque la enfermedad se sigue expandiendo sin que sepamos con seguridad, cuál podrá ser el comportamiento de este virus.