Vales lo que aprendes

Yo no paro de aprender algo nuevo cada día. Y mucho de lo que aprendo me trae dinero más adelante. ( LUIGGY MORALES )

Leo tantas quejas de falta de dinero que me pregunto a qué dedican su tiempo los que expresan su desamparo.

El universo, el mundo, el gobierno, el jefe, los compañeros, los clientes, la suerte… en fin, todos tienen la culpa de lo que le pasa al que no consigue dinero suficiente para llegar a fin de mes. Es la conclusión a la que llegaría uno. ¿Y los que no tienen esos problemas?

La diferencia puede estar en el tiempo que cada uno le dedica a aprender conocimiento que agregue valor.

Este escrito se publicará en parte en Instagram y la mayoría de los comentarios serán terribles. Muy pocos habrán leído hasta este punto, muchos menos leen el artículo completo. “Pero, Diego Sosa: ¿por qué crees que harán malos comentarios?”

No es que sean malos, es que mucha gente verá el título y dirá: que eso es en otro país; que el que escribe esto está loco; que la realidad es diferente; etc. Lo sé porque leo los comentarios y me doy cuenta que cada uno tiene su realidad. Cuando hablo de ahorrar y enseño cómo hacerlo, me insultan y hasta me han dicho que el que escribe no tiene ni en qué caerse muerto.

Lo que decimos de los otros dice más de uno mismo que lo que queremos expresar de los demás.

Y peor, cuando te vas a los perfiles de alguien que dice que el dinero no alcanza para ahorrar te encuentras con la realidad. ¿Cuál? Míralo tú y me contarás.

Si llegaste hasta este punto te estarás preguntando la razón del título. Qué bueno. Te cuento:

• ¿Sabes cuál conocimiento te dejaría ingresos? Hay mucho conocimiento, y no me refiero a títulos. No es ir a “comprar un título” a una universidad para que te suban el salario. Es ver cuál conocimiento te sería de utilidad para que tú, tu emprendimiento o la empresa para la que trabajas gane más dinero. Así se puede traducir en un incremento de tus ingresos.

• ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a aprender? Veo gente que no suelta su teléfono. Todo el tiempo está presente en las redes, se saben todos los movimientos de la farándula, conocen todo lo que sus contactos hacen, son especialistas en comentarios, los influenciadores les influencian… pero no tienen tiempo para aprender algo nuevo cada día. Ni siquiera si se rompe algo en la casa son capaces de buscar un tutorial en la red y aprender a arreglarlo para ahorrarse el pago. Pero el mundo conspira para que no tengan suficiente dinero.

• ¿Dónde quieres estar en 5 años? Hay que tener un objetivo y un plan detallado para alcanzarlo. No es cuestión de suerte llegar, es trabajo fuerte. Un jugador de béisbol no se hace de la noche a la mañana. Ganan millones (no todos, una pequeña proporción), pero no vemos que desde los 6 años están aprendiendo, haciendo un sacrificio de años, tanto ellos como su familia. No pueden darse grandes lujos hasta que no se retiran, porque mientras son atletas de alto rendimiento tienen que mantenerse en forma, eso es trabajo hasta en vacaciones. ¿Tienes tu plan y lo llevas a cabo?

Son muchas más las cosas que podría decirte, pero de poco te serviría este escrito si no sales a buscar más información, porque en 600 palabras no puedo enseñarte todo lo que necesitas saber. Yo, a mis 56 años, no paro de aprender algo nuevo cada día. Y mucho de lo que aprendo me trae dinero más adelante.