Mi mascota y la orina

Pregunta: Mi consulta son dos preguntas. Mi cocker se hace pipí en cualquier parte de mi piso y es alfombra, ¿cómo puedo hacer para acostumbrarla a hacer en el área de lavado? ¿O existe algún líquido para poner en los lugares donde ya se ha hecho? Mi Segunda pregunta, tiene una alergia en su lomo y se rasca mucho, ¿qué puedo hacer? Gracias por ayudarme.

Respuesta: El principal problema de los dueños de mascotas son las necesidades de nuestros pequeños amigos, aquí un breve resumen.

Cuando haga sus necesidades en el lugar que quieres prémiala con caricias, cuando lo haga en el lugar equivocado dile con firmeza que no o, si las sorprendes en el acto, haz un ruido fuerte para que se espante y lo asocie con algo negativo, no le pegues porque así solamente va a aprender a hacer sus necesidades cuando tú no la veas.

Lo de la alergia, solamente un veterinario puede determinar qué es y darte el tratamiento adecuado, existen muchas cosas que pudieran provocarle alergia a tu perrita, trata de mantener el área seca y evitar que ella se rasque, ya que así solamente va a empeorar las cosas, fíjate si hay alguna secreción, muchas veces se trata de infecciones provocadas por bacterias, que incluso dejan sin pelo el área, pero con mantener seca y limpia la zona, se mejora en dos o tres semanas. Lo mejor es que lleves a tu mascota a consulta.