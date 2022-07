Retomar el soniquete

Hace años, aprendíamos de memoria la lista de las preposiciones del español: «A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras». Aunque parecía no tener sentido, una vez que se dominaba el soniquete, era útil para distinguirlas.

La mayoría de las preposiciones de ese inventario añejo siguen ahí; otras han dejado de usarse en el habla actual y solo las encontramos en los textos del pasado; pero también se han incorporado otras nuevas que conviene tener presentes para mantenernos actualizados, que nunca sobra en estas cosas de la lengua.

Si buscan la preposición cabe en el Diccionario de la lengua española, verán que además de su definición, ‘cerca de, junto a’, se nos indica que esta palabra ha perdido vigencia en el español contemporáneo y que su uso parece quedar restringido a la lengua poética. La preposición so, ‘bajo, debajo de’, también ha perdido frecuencia de uso; prácticamente solo la encontramos en las expresiones so pena de o so pretexto de, y estas muy poco y únicamente en la lengua formal.

En el renglón de las incorporaciones tenemos que considerar a las preposiciones durante, que denota simultaneidad, y mediante, que expresa ‘por medio de, con, con la ayuda de’. Y dos más que toman su puesto al final de la lista: vía, con el sentido de ‘por, pasando por’, que usamos en los viajes para referirnos a los lugares en los que hacemos escala; y versus, ‘frente a, contra’, que llegó a nuestra lengua, con origen latino, pero a través de su uso en inglés.

Quiten las desusadas, ordénenlas alfabéticamente, retomen el soniquete e incorporen a esos conocimientos de la escuela la lista actualizada de las preposiciones del español.