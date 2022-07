Mutaciones, variantes y subvariantes

Una característica de los virus es, seguir contagiando mientras encuentren terreno fértil para hacerlo. Al encontrar personas no vacunadas, se siguen replicando y disponen del tiempo para producir mutaciones y variantes y estas a su vez producir subvariantes. Es lo que está sucediendo con el SARS-Cov-2, que produjo la variante Delta, muy agresiva principalmente en los no vacunados y últimamente, la Ómicron con las subvariantes BA.4 y BA. 5 que pueden infectar a personas que han padecido la enfermedad e incluso a personas vacunadas.

Otra característica en el caso del SARS-C0v-2 es, que el virus se puede transmitir de personas infectadas a personas sanas antes de que aquellas presenten algún síntoma. Lo que hace difícil, por no decir imposible, detener los contagios que están creciendo de nuevo y de manera exponencial en el mundo.

En nuestro país, por ejemplo, hay que destacar que muchísimas personas (sin estadísticas), por lo que vemos y oímos, se hacen pruebas caseras para detectar contagios con resultados positivos que no son reportadas al MSP ni al médico y que dan por seguro que, un resultado negativo significa que no se está contagiado. Mucha gente, además, dispone de un kit con una serie de medicamentos recetados o auto recetados de manera empírica que incluye a la Ivermectina que se ha demostrado no sirve contra la Covid-19. Ante esta realidad, ¿Qué hacer?

Educar y Educar. Relanzar de nuevo las vacunas para que abarquen a toda la población, como ya lo hicimos una vez. Desde los niños lactantes con las vacunas a las concentraciones aprobadas para sus distintas edades, hasta los envejecientes. Proteger, cuidar y vacunar a todas las personas con alguna condición que les predisponga a agravarse o morir si es que llegaran a contagiarse y que incluya a las embarazadas. Sin desigualdades sociales, para que todos sin excepción, tengamos acceso a las vacunas y a muchos otros bienes y servicios.

Fortalecer nuestro sistema inmunológico haciendo entre otras cosas: vida al aire libre, disfrutar la naturaleza, playas y ríos. Haciendo algún deporte o actividad física y una alimentación sana. Que niños y adultos duerman diez y ocho horas por la noche. Aprender a administrar la televisión, las noticias y las redes sociales, dejando a un lado a las personas conflictivas. Y dejarnos guiar por la ciencia, por los expertos en salud pública, sus directrices y recomendaciones.