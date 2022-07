¿Cómo decirle a mi amiga?

Pregunta: Buenos días Dra. Ana, me gusta mucho su programa y he crecido y aprendido mucho. El motivo de escribir hoy es por una situación que me duele el corazón y no sé qué hacer. Le explico, tengo una amiga que es como mi hermana, nos conocemos hace más de 10 años, ella conoce a mi familia y yo a la de ella, la tratamos como si fuera de nuestra sangre, un ser humano excepcional. Qué pasa, ella está casada hace más de 13 años pero, aunque él tiene cara de que no mata una mosca, ha tenido las agallas de enamorar a dos de mis tías y a dos primas mías a través de Facebook y a una de estas le dijo que quería ir a conocerla y que por favor no me dijera nada, yo pensé en llamarle la atención, pero creo que se pondrá adelante y la va a poner en mi contra, también pensé en hablar con ella, pero tengo miedo que ese lazo de amistad se pierda. ¿Qué usted como terapeuta me recomienda? Ella le había descubierto una conversación con alguien, yo sé que no solo es mi familia, hay otras. ¿Cómo puedo ayudarla? Ella no merece eso.

Respuesta: ¡Hola! Puedo entender que te sientas con el compromiso de hablar con tu amiga, pero como bien finalizas esta carta, ella ya ha visto de parte de él ciertas cosas que serían sospechosas y al final, al parecer no ha decidido nada. Por más que desees ayudar, realmente no te corresponde a ti ponerlo en evidencia, pues el seguimiento que él tiene es con tus parientes, no directamente a tu persona y por más que quieras explicarle a ella, aquí solamente saldrás perdiendo tú.

No creas que es porque muchas mujeres estamos ciegas, es que descubrir una traición duele y muchas veces el sistema nervioso busca anestesiar esta noticia, pues no estamos preparados para tomar una decisión.

Creo que lo más sano es que no dañes tu amistad con ella y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar, ahora bien, si ella es la que te pregunta entonces sí podrías hablar, pero no siendo así, te recomiendo no involucrarte ni permitir que tu relación de amistad se vea afectada por esto.

Pídeles a esas tías que no te cuenten, pues lo único que terminas es sintiendo angustia, lo que sí puedes es decirles a esas parientes que si no están interesadas le pongan un límite y sigan con sus vidas.