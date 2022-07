¿Puedo ser smart shopper?

En tiempos de crisis tenemos la opción de usar nuestro dinero para adquirir lo que en realidad necesitamos.

El comprador inteligente, Smart Shopper, es hoy una necesidad para demasiadas personas. Las compras conscientes y responsables deben sobresalir por encima del mercadeo.

AVISO: Este escrito no es para que nadie se restrinja en su calidad de vida ni sus gastos. El que vive holgadamente, le alcanza el dinero para todo el mes, ahorra, cuando tiene un mes más caro solo paga, no financia tarjetas de crédito, no tiene préstamos que les pesa pagar… quizá no tenga la necesidad de leerlo.

Tampoco alguien que a pesar de tener uno o más de los problemas anteriores tiene el convencimiento de que no puede hacer nada para cambiar lo que no le gusta tener.

Quien ande buscando alternativas ante la inflación tendrá aquí algunas ideas para lograr sacarle el máximo a su dinero.

Los que nos venden han pasado décadas acondicionando nuestro cerebro para que compremos cuando ellos quieran y lo que ellos desean vender… claro, al precio que ellos quieren. Estamos condicionados según nuestros sesgos mentales y ellos se aprovechan.

Escasez, imitación, pertenencia, estatus, etc. Todo entra en juego para que compremos. Tener o hacer lo que una persona conocida nos dice que hace o tiene nos lleva a comprar. ¡Quedan pocos productos! ¡Oferta por tiempo limitado! Y así por delante.

Ser un comprador inteligente es ganarle al sistema. ¿Ganarle? Sí, te quiero condicionar también. La competencia es una de esas variables que nos hacen accionar. ¿Quieres ganarle a los que quieren tu dinero? Pues aquí algunas opciones:

· ¿Lo necesitas o lo quieres? La mejor forma para solucionar esta incógnita es preguntarte antes de decidir: ¿Qué pasaría si no compro esto hoy?

· Compara siempre los precios: No para todo, pero sí para compras importantes. No compres por impulso, así podrás decidir la misma calidad por el mejor precio.

· Aprovecha las recompensas: Si no estás financiando tu tarjeta de crédito, ella te da grandes ventajas al usarla para pagar. Y busca si otra te conviene más, quizá ten conviene cambiar. Algunas devuelven un buen porcentaje por compras, como en el supermercado, por ejemplo.

· Los testimonios son básicos: Los testimonios independientes son básicos para una buena elección. No todo el mundo sabe dar un testimonio, aprovecha los que te sean de utilidad.

· Hazle caso a tus sentimientos: Si tienes dudas es mejor esperar. Aunque algunas personas siempre dudan, no me refiero a ese comportamiento, sino al sentimiento que nos aparece solo en ciertas compras.

En tiempos de crisis debemos tener creatividad. Aunque podemos empezar por aprovechar las técnicas que son conocidas, las que contrarrestan las compras que nos llevan a tener inconvenientes futuros con nuestras finanzas personales.

Dentro de poco tendré un webinario sobre cómo gastar menos para vivir mejor. Puedes seguirme por las redes @diegososasosa para que te enteres y te puedas inscribir, es totalmente gratis.