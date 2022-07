Calor y comportamiento

Pregunta: Hola Dra. Simó, soy un joven muy curioso y me encanta la psicología y siempre busco podcasts de temas de salud mental, en esta ocasión me gustaría preguntarle sobre el cambio climático y si esto tendría alguna incidencia en el comportamiento humano. Es decir, me gustaría saber si el aumento de calor en algunas zonas, como el aumento de frio nos hacen más vulnerables a sufrir alguna patología mental.

Respuesta: ¡Hola! Me encanta tu pregunta pues La American Psychological Asocciation está trabajando en múltiples investigaciones para reconocer el impacto que tiene el cambio climático en la conducta humana, así como otras asociaciones y Federaciones de varias partes del mundo.

Según Valentín Martínez-Otero, doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid Cosejo General de la Psicología de España: “Un calor moderado nos anima, nos estimula a salir y a tener relaciones sociales”, sin embargo, cuando las temperaturas alcanzan valores extremos existe un impacto en nuestra conducta en general. “Se produce un descenso del rendimiento laboral, por ejemplo, y una cierta irritabilidad, si acaso mayor en personas más propensas e inestables. En las personas con depresión, con trastornos de ansiedad y otras patologías, este calor produce un estrés significativo y pueden experimentar más cambios de humor, más irritabilidad, más frustración. Están más debilitados en estos procesos de calor extremo”, Valentín Martínez-Otero)

“Hay mucha gente que tiene tendencia al enfado que no diferencia bien si está de verdad enfadada o solo tiene calor. Se nota sobre todo en niños, es una mala interpretación de la señal. Creen que están enfadados y buscan la razón a posteriori, pero si baja la temperatura, el ‘enfado’ se va”, explica Aurora Gómez.

La ciencia lleva también años intentando explicar el porqué de ese mal humor más allá de la incomodidad, cuáles son los mecanismos fisiológicos que nos vuelven agresivos cuando sube la temperatura. Según varios estudios, esos grados extra alteran los nivele y el equilibrio de la serotonina y dopamina, neurotransmisores relacionados con las emociones. Además, encadenar varios días y noches seguidos de temperaturas altas hace que nuestras estrategias de adaptación fisiológica y de comportamiento se vean perjudicadas. (Aurora Gómez)

Por lo que he leído y he palpado en nuestra media isla, el calor también nos lleva a no dormir bien (aquellos que no pueden costearse un aire acondicionado) y esto afecta la calidad del sueño y a esto súmale la incomodidad por estar sudados, lo cual los lleva a mal humor y créeme que la combinación de no dormir con mal humor es un detonante para que cualquier situación mental se agrave.

En definitiva, se debe trabajar en conjunto con unas políticas que sigan protegiendo nuestro planeta, pero también la salud mental, pues estamos todos expuestos a perderla en algún momento y más cuando se ignora el tema.