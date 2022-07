Dr. José Silié Ruiz: "Solo un 20% de las enfermedades generales tiene relación directa con el cerebro”

El cerebro controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Es más, el cerebro controla lo que piensas y sientes, cómo aprendes y recuerdas y la forma en que te mueves. Pero esto nos lo explica mucho mejor el Dr. José Silié Ruiz, neurólogo de profesión.

¿Cómo define el cerebro?

El cerebro es la estructura más compleja sobre la tierra, 300 billones de neuronas lo forman. El cerebro de los niños tiene igual número de neuronas, pero inmaduras. No es sino entre los 10 y 20 años que se completa la madurez neuronal.

¿Cuál es la función principal del cerebro y sus características?

Es la de mantenernos vivos, su principal razón, pues concentra todos los contactos biológicos del organismo manejando la homeostasis de todos los órganos. De sus características principales están las emociones, que nos permiten expresarnos, lo segundo permite la socialización.

¿Cuáles se consideran factores de riesgo cerebral?

La herencia, la etnia, los negritos sufrimos más daño cerebral que los blanquitos; el sexo, por ejemplo, las mujeres sufren más Alzheimer que nosotros; la edad, a mayor edad mayor riesgo; la hipertensión arterial, la diabetes, las grasas en la sangre, la falta de ejercicio, el sobrepeso, el exceso de alcohol, el tabaquismo y el estrés severo es considerado ya un factor de riesgo porque segrega cortisol y eso aumenta la presión arterial.

Desde la gestación el tabaco o el alcohol en la madre y el severo estrés que pueda padecer son factores de riesgo. Luego, al nacer, la no educación, enseñar violencia y no fomentar la autoestima en los niños se consideran factores de riesgo.

¿Hábitos saludables para el cerebro?

Mantenerlo estimulado, para ello es importante ejercitarse, la grata compañía, la socialización, por eso esta pandemia nos ha hecho daño; la lectura, la buena música, el relajamiento, evitar la relación con personas tóxicas, evitar el estrés en lo posible. Del efecto de la buena música te diré que cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija mayor, quien nació en Londres, mi esposa hizo una adicción a las Cuatro estaciones de Vivaldi. Cuando mi hija, ya nosotros de vuelta al país, con tres o cuatro años escuchó por vez primera a Vivaldi me dijo: “papi yo conozco esa música”. Me sorprendí y le pregunté si la había escuchado en la escuela y me dijo que no. Luego un grupo de Oxford demostró que a los seis meses la criatura reconoce la música agradable que le pongan, hay que repetirla. Así como la música mansa es saludable, la que no lo es, esa que es ‘bun, bun, bun,’ le hace daño a la criatura, la irrita.

¿Cuáles son las principales enfermedades del cerebro en niños y a qué edad se suelen detectar?

Las edades para detectar un trastorno neurológico en los niños varían. Entre las principales enfermedades del cerebro de los niños están la epilepsia (por daños en el parto) y las parálisis cerebrales que son situaciones de gran daño cerebral.

Las que generalmente son “ausencias” se detectan al iniciar la escolaridad, la mayoría de las veces son los maestros quienes dan la voz de alerta. Otra es que los niños tienen trastornos del aprendizaje, hiperactividad con déficit de atención, o alteraciones visuales y auditivas.

¿Qué porcentaje de las enfermedades, en sentido general, se vinculan con el cerebro?

El porcentaje de la vinculación de enfermedades generales con el cerebro es escaso, solo un 20% de ellas tiene relación directa con el órgano rector.

¿Qué avances hemos experimentado en este campo?

Estuvimos hace dos semanas en Viena, Austria, en el Congreso de la Academia Neurológica Europea, y se han hecho avances de importancia en la prevención de la migraña, el Parkinson y en la investigación del Alzheimer.

Por ejemplo, contra la migraña se usarán en el futuro próximo, como preventivo de los cuadros migrañosos, anticuerpos mioclonales, que se inyectan una vez al mes o cada dos meses y el paciente quedará libre de cefaleas migrañosas. En cuanto al Alzheimer, hay una esperanza, unos medicamentos estudiados en fase 3 que ofrecen esperanza porque van a atacar las placas beta amiloides que producen el Alzheimer, ¡ojalá pudiera ser curativa!

Respecto a la enfermedad de Parkinson, hay grandes avances: unos dispositivos (medicación subcutánea) utilizando unas bombas de estimulación dopaminérgica y otras que van directas al intestino como un catéter. Esos son los avances principales.