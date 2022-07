¿Para qué reducir gastos?

A algunos les suele resultar ponerse un objetivo para adelgazar. De la misma forma funciona con los gastos.

Si deseamos lograr algo que se consigue con dinero, una de las opciones es conseguir dinero. Ya sea por vía de más ingresos, o redireccionamiento de parte del que tenemos.

—¿Algo como qué, Diego Sosa?

• ¿Deseas comprarte un vehículo, una casa o hacer un viaje? Las adquisiciones mayores inician con pequeñas porciones que se convierten en un inicial de un préstamo. Esos pedacitos pueden salir de reducciones sistemáticas de gastos.

• ¿Quieres salir de deudas? Es difícil que alguien que haya entrado en deudas de manera paulatina pueda salir de forma súbita. Dedicarle una parte extra del ingreso a las deudas con un planificado sistema, puede llevar a liberarnos de créditos no deseados.

• ¿Quieres tener libertad financiera o una buena pensión? Para ello se necesita un patrimonio trabajando para nosotros. Por lo que algunos gastos se pueden dejar de lado para convertir ese dinero en inversiones. Algunos engañan a su mente y dicen que harán un gasto con ese objetivo. Así no reducen gastos, sino que lo redirigen a su objetivo deseado.

• ¿Quieres tener tu propio emprendimiento? Gasta en ello. Destina a tu cambio una parte de lo que recibes antes de que se convierta en algún gusto o gasto duende… esos pequeñitos que sumados son enormes.

Hay muchas formas de reducir gastos. Algunos requieren de fuerza de voluntad, otras de disciplina. A muchos les conviene la de abstinencia por falta de disponibilidad. Es simple, algunos gastan según lo que tienen disponible, ya sea en la cuenta o en las tarjetas.

Si desde el inicio no dejamos disponibilidad suficiente para lo que no es nuestro principal propósito, muchos gastos desaparecerán porque no podremos hacerlos.

Para muchos es importante tener objetivos que lograr. Están formados de esa manera y les es más fácil así. Por lo tanto, si eres de ese grupo, sácale provecho a tu ingreso adaptando tus gastos a tu forma de ser.