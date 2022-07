¿Qué dice mi Curriculum Vitae?

Escribir cómo soy es más fácil en palabras que en hechos. Decir que una de mis cualidades es ser innovador es una cosa. Otra es expresarlo con la actualización en mi capacitación.

Hace unos días una persona me contactó con un mensaje privado por una red social. Me dijo que busca trabajo. Me envió por correo su CV. Hice el cuento corto para aprovechar el tiempo de lectura.

Al revisar lo enviado me doy cuenta de la pulcritud con que lo hizo. No tiene faltas, todo muy bien tabulado y con informaciones suficientes. ¿Qué leen las personas que contratan cuando ven un CV?

Realmente no todo el mundo ve lo mismo. Sé que algunos enseñan a leer lo que dice y buscan errores. También hay parámetros que enseñan a encontrar, como huecos en la vida laboral.

—¿Y tú qué ves, Diego Sosa?

No contrato, pero algunas empresas que asesoro me solicitan ver algunos candidatos. Y la verdad es que no me interesa que alguien no sepa hacer un CV. No rechazaría a nadie por errores. He visto gente que contrata que sí los comete en demasía… hasta empresas caza talentos que envían promociones plagadas de errores ortográficos. No se diga de redacción.

Para mí es importante el valor que el candidato agregue al puesto.

Alguien que su última capacitación haya sido hace 6 años, me dice más que todo lo que ponga en su descripción. Es que el papel aguanta lo que le escriban.

A ver: ¿necesito una persona que se actualice? Creo que hoy es vital en cualquier puesto. No es ir a una universidad, hay cursos que hasta con certificación son gratuitos. ¿No tiene tiempo para hacerlos? Me parece que es una excusa que no llega a disculpas. Si quiero contratar a alguien que sepa excusarse tendría a la persona correcta.

Y no es que esté uno totalmente actualizado, es la disposición a aprender algo nuevo. A seguirme actualizando en lo que sé. Es mi actitud lo que se tiene que leer.

Y aquí entramos en lo más importante. Si queremos contratar por aptitudes leemos lo que está escrito. Si pretendemos conocer la actitud, interpretamos lo no escrito.

Es que la costumbre era contratar por aptitudes y despedir por actitudes.

¿Qué interpretas de alguien que haya tenido seis trabajos y en ninguno cumplió los dos años?

Claro, no puedo cambiar eso en mi CV si es la realidad. Pero puedo enterarme de que soy yo parte del problema. Puedo mostrarlo invirtiendo tiempo en capacitarme en habilidades blandas. Ya muestra mi actitud al cambio.

¿Que ha tenido mala suerte el solicitante? Me imagino que sí. Y que si lo contrato la seguirá teniendo.

Cuando sentimos que tendremos que justificar algo de nuestro CV es porque no lo consideramos acorde. ¿Puedo cambiar algo en mí para cambiar lo que está en mi hoja de vida? Te aseguro que vale diferente dar excusas que ofrecer soluciones.